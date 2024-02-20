رصاص وجثث ودخان.. فلسطينيون يصفون أهوال رحلة الفرار من مستشفى ناصر بغزة

تردد‭‭ ‬‬دوي إطلاق النار حول المسعفين والمرضى والنازحين الفلسطينيين خلال ما وصفوه بعملية إخلاء مرعبة وفوضوية تمت ليلا من مستشفى ناصر في غزة بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية.

وقال الناجون من هجوم الأسبوع الماضي على ثاني أكبر مستشفى في غزة إنهم خاضوا بعد ذلك غمار رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام تحت جنح الظلام للوصول إلى بر الأمان، يمرون بالجثث المتناثرة على طول الطريق.

وقال أحد الأطباء إن ممرضا احتجز عند نقطة تفتيش إسرائيلية، وجرد من ملابسه واقتيد وهو يصرخ.

وأكد الطبيب أحمد المغربي، رئيس قسم الجراحة التجميلية أن الدخان كان يخيم في كل مكان والناس يركضون هنا وهناك واصفا الوضع بأنه أشبه بيوم القيامة.

وأضاف المغربي الذي لجأ مع عائلته إلى مأوى بالقرب من المستشفى التي يعمل فيها حاليا إن القوات الإسرائيلية أمرت الجميع بالإخلاء باستثناء المرضى غير القادرين على المشي والمسعفين الذين يعتنون بهم.

وتكشفت تفاصيل الهجوم العسكري على مستشفى ناصر تدريجيا مع وصول الأشخاص الذين فروا أو تم إجلاؤهم إلى رفح، آخر مكان آمن نسبيا في قطاع غزة على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود مع مصر.

ووصفت إسرائيل الهجوم بأنه عملية دقيقة نفذتها قوات خاصة بهدف انتزاع جثث الرهائن الإسرائيليين.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي نوع من الإجبار للمرضى والموظفين على المغادرة، وأن جهودا بُذلت لضمان استمرار المستشفى في العمل.

وأثارت الغارة قلق وكالات الإغاثة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن حجم الأضرار "لا يوصف".

ونفذت منظمة الصحة العالمية عمليتي إجلاء من مستشفى ناصر منذ يوم الخميس، لكنها قالت اليوم الثلاثاء إنها تشعر بالقلق تجاه نحو 150 مريضا ومسعفا ما زالوا هناك مع استمرار القتال.

وبعد حصار، دخلت القوات الإسرائيلية المستشفى يوم الخميس الماضي وقالت إنها اعتقلت مئات المسلحين المختبئين هناك وإن بعضهم كانوا يتظاهرون بأنهم من العاملين بالمستشفى.

ونفت حماس استخدام المستشفى ووصفت مزاعم إسرائيل بأنها "أكاذيب". وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل احتجزت 70 موظفا ومتطوعا يعملون في المنشأة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد الحصار والعملية الإسرائيلية، ولم تعد فيه كهرباء أو مياه جارية، فيما توفر النفايات الطبية والقمامة أرضا خصبة للأمراض.

نيران الطائرات المسيرة و"كلاب شرسة"

مستشفى ناصر هو أكبر مستشفى ما زال يعمل في غزة بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب التي بدأت بعد أن هاجم مقاتلون من حركة (حماس) بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني.

وقال حكيم سالم حسين بركة إن قسم العظام في مستشفى ناصر، الذي كان يعمل متطوعا به، أصابه الدمار وإنه رأى بعينيه أحد المرضى وقد مزق انفجار جسده إلى نصفين.

وأضاف بركة "اشتد القصف علينا ووصل لأحد غرف المرضى وتم استشهاد مريضين، (منهم) شخص مجهول الهوية. وشدة الصاروخ كانت مباشرة وبالتالي انقسم المريض الى جزئين، جزء كان عندنا بالقسم والجزء التاني كان خارج المبنى... كانوا مصابين وزادت الاصابات. قسم العظام اتدمر بالكامل. كوادكوبتر (مسيرة) اتعدت على غرفة المؤتمرات وكان متواجد اطباء في وقت استراحة بين الشفتات واتفاجأوا ان الكوادكوبتر فاتت عليهم وأطلقت النيران عشوائي وفيه دكتور أصيب بشظية في الرأس وكانت الأمور حرجة".

وأضاف بركة أن كلابا "شرسة" وضع الجيش الإسرائيلي كاميرات حول رقابها تجولت في المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته خاضت "معارك معقدة" قبل دخول مجمع المستشفى وتعرضت لقصف صاروخي من مقاتلين متحصنين داخله. وقالت إن القوات عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والمركبات المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر.

وأكد الكولونيل موشيه تيترو، قائد مديرية التنسيق والارتباط في غزة، في مؤتمر صحفي "أعطينا الناس فرصة للإخلاء قبل دخولنا المستشفى". وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي إطلاق نار أو قتال داخل المستشفى، قال "لا".

وقالت رسمية سليم أبو جاموس، وهي مريضة كلى فرت مع زوجها "أنا رجعت أنا وجوزي ... كنت باغسل... طيحوا السور علينا من برا (من الخارج) وغرفة الدكتور. قالوا يلا اطلعوا وأطلقوا النار علينا وقنابل ولقينا صواريخ فوق روسنا من فوق وهدوا المبنى من فوق وطلعنا من المبنى عومنا (خضنا) أنا وجوزي في (مياه) المجاري وأما طلعنا من عند اليهود أخدوا جوزي".

وأضافت أنه كان من بين الأشخاص الذين اعتقلوا عند نقطة تفتيش عسكرية بعد خروجهم من المستشفى. وقال الطبيب المغربي إن جناحه أصيب بنيران إسرائيلية، وإنه يعتقد أن ثلاثة مرضى قتلوا في الغارة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من ذلك.

وقال إنه وعائلته غادروا المستشفى مع ثلاثة مرضى وبعض الموظفين، لكن تم إيقاف ممرض القسم.

وأضاف المغربي أن أولئك الذين نجحوا في عبور نقطة التفتيش قطعوا مسافة طويلة عبر ساحة المعركة حتى يحصلوا على مساعدة. وكان البعض مريضا أو مصابا.

وقال براء أحمد أبو مصطفى، الذي كان يستخدم عكازين غير متناسبتين، إن أعيرة نارية كانت تُطلق فوق رؤوسهم أثناء المغادرة وإنهم شاهدوا جثثا قرب مدخل المستشفى.

وأضاف أنه رغم إصابته ظل يسير لمدة ساعة في طريق وعر محفوف بالمخاطر.





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