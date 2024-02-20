موقع إكس يعلق بشكل مؤقت حساب يوليا نافالنايا

علق موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء حساب يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وعندما كان مستخدمون يقومون بالنقر على علامة ملفها الشخصي عصر اليوم، كانت تظهر رسالة تقول إن الحساب انتهك قواعد "اكس".

ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد الروسية التي أسسها نافالني نداء إلى إيلون ماسك، مالك موقع "اكس" قالت فيه "الرجاء أن توضح بالضبط، ما هي القواعد التي انتهكتها يوليا نافالنايا".

وبعد نحو 45 دقيقة، أصبح من الممكن الوصول إلى الحساب مجددا.

وبدأت نافالنايا حسابا على موقع "اكس" أمس الاثنين. وفي نفس اليوم، اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل علني بأنه مسؤول عن وفاة زوجها.

كما أعلنت أنها ترغب في مواصلة كفاح زوجها ضد جهاز السلطة في روسيا.

وخلال يوم واحد، بلغ عدد متابعيها 90 ألف متابع على موقع "اكس".

وتوفي نافالني/ 47 عاما/ في مستعمرة عقابية في سيبيريا في ظروف غير واضحة. وأكد يوم السبت المتحدث باسمه وفاته بعد إعلان السلطات الروسية عن الوفاة يوم الجمعة. وكان المعارض المعروف سجينا منذ عام 2021.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز