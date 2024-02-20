هايلي تصعّد حدّة انتقاداتها لترامب «يزداد شراً وعدائية على مر الأيام»

وجّهت المنافسة الوحيدة لدونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الثلاثاء انتقاداتها الأكثر حدّة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالا".

هايلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، ترفض الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما يثير حفيظة حملة ترامب الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.

وقبل أيام من انتخابات تمهيدية ستجرى السبت في معقلها في كارولاينا الجنوبية حيث يتوقّع أن تتكبد هزيمة ساحقة على يد الرئيس السابق، رأت هايلي أن ترامب "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام".

وقالت أمام مناصريها "إنه مشتّت تماما، وكل شيء يتمحور حوله. إنه مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

وتولت هايلي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ولاية ترامب الرئاسية، وقد تعهّدت مواصلة الحملة على الرغم من تحذير جمهوريين من أنها بذلك تلحق ضررا بحظوظ الحزب على صعيد إلحاق الهزيمة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر.

وقالت هايلي "لا أخشى انتقام ترامب"، وأضافت "أرفض الاستسلام".

وكانت تصريحات أدلى بها ترامب في نهاية الأسبوع الماضي قد استدعت ردود فعل مندّدة، إذ قال إنه سيشجّع روسيا على مهاجمة دول منضوية في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه التكتل.

وقالت هايلي "من غير الطبيعي إنفاق 50 مليون دولار في حملة تبرعات على قضايا شخصية أمام المحاكم"، في إشارة إلى متاعب ترامب القضائية.

وأضافت "من غير الطبيعي تهديد أناس يدعمون خصمك، ومن غير الطبيعي أن تدعو روسيا لغزو بلدان منضوية في حلف شمال الأطلسي".

وهايلي متأخرة عن ترامب بأكثر من 50 نقطة مئوية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنّها تشدّد على أن فرصها أكبر في التغلب على بايدن في الانتخابات الوطنية.





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