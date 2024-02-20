فنانون ومشاهير عرب يشاركون بمشاريع خيرية لمساعدة الفئات الأقل حظاً

شارك فنانون وصناع محتوى، في مشروعات إنسانية، لمساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم في دول عدة وذلك في إطار الشراكة بين مبادرة "صناع الأمل"، ومنصة ET بالعربي، من أجل تبني مشاهير وفنانين في العالم العربي مشاريع خيرية وإنسانية.

جاءت الشراكة بين مبادرة "صناع الأمل"، ومنصة ET بالعربي، في إطار مساعيهما لبلورة رؤية مشتركة عنوانها "الفن يصنع الأمل"، بهدف إشراك المشاهير العرب في فعل الخير، وترسيخ صورتهم مثالا يحتذى في العمل الإنساني، ودعم وتمكين العمل الخيري من خلال التعاون مع شخصيات تتمتع بمكانة مرموقة فنياً واجتماعياً.

وتفتح "الفن يصنع الأمل"، والتي توفر فرصة لمشاهير وفنانين معروفين في العالم العربي المساهمة في مشاريع ومبادرات إنسانية متنوعة، الباب أمام مشاركة المجتمع لمواكبة أنشطة وبرامج النجوم العرب من خلال الوسم (#الفن_يصنع_الأمل) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منصة ET بالعربي.

وتسعى "الفن يصنع الأمل" إلى التعاون مع مشاهير العالم العربي لتبني مبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة، بهدف نشر قيم الخير والعطاء، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية، انطلاقاً من التأثير الكبير الذي يمتلكونه في مجتمعاتهم.

فمن جانبها ساهمت الإعلامية السعودية لجين عمران في تحقيق حلم طفلين باستكمال الدراسة بعد أن تكفلت بمصاريف عام دراسي كامل حيث توجهت إلى منزل الأسرة، وفاجأت الأم بالتكفل بدفع الأقساط المدرسية لطفليها، وتكلفة المواصلات لعام كامل، مع كل ما يحتاجان إليه من مستلزمات مدرسية.

كما أدخلت لجين عمران البهجة إلى قلوب الأسرة بتقديم دعم مالي لها، لتنهال من الأم عبارات الثناء والشكر على هذه المبادرة الإنسانية، ويعود الطفلان ليتحدثا بثقة عن المستقبل: تيم يطمح لأن يكون شرطياً، وأسيل تحلم بسماعة طبيبة الأطفال.

وأعادت "صناع الأمل" وET بالعربي بالتعاون مع المغنية الأردنية نداء شرارة، السعادة لأطفال جمعية الهدب للمصابين بمتلازمة داون في الأردن وذويهم، بعد أن استأجرت مقراً جديداً فسيحاً لمدة عام كامل، لتمحو الحزن الذي كان مخيماً عليهم كلما مروا من أمام أبواب الجمعية الموصدة.

وشاركت شرارة في البحث عن المقر ومعاينته، ومن ثم تأثيثه بالكامل وتزويده بكافة المستلزمات التعليمية، وعند دعوة الأطفال إلى مقر الجمعية كانت فرحتهم لا توصف وكأنهم عائدون إلى البيت، كما احتفل ذوو الأطفال بافتتاح المقر الجديد، وتوجه الجميع بالشكر والتقدير لهذه المبادرة الإنسانية.

وساهم المغني اللبناني جوزيف عطية في إنجاح المبادرة الإنسانية بتوفير الطعام وإعداد وجبات غذائية للفقراء وبدأت المبادرة على يد الأب هاني طوق بعد انفجار مرفأ بيروت في العام 2020، إذ سعى وبإمكانيات بسيطة إلى تقديم الغذاء لمن فقدوا منازلهم أو مصادر رزقهم، وواصل طوق تطوير عمله منذ ذلك التاريخ بمساعدة جمعيات خيرية ومغتربين لبنانيين.

وبعد أن كان مطبخه يطعم المئات قبل سنوات معدودة، أصبح اليوم يقدم الوجبات لآلاف الأشخاص المحتاجين.

وأمضى عطية يوماً كاملاً في مطبخ طوق، حيث ساهم في شراء المواد الغذائية ونقلها من السوق، كما تطوع للمشاركة في إعداد الوجبات وتوزيعها على فقراء ومشردين.

وتمثلت مساهمة الممثلة السورية سلاف فواخرجي في تقديم المساعدة لأسرة فقيرة وتمكينها من إنشاء مشروع لإعداد "المونة" المنزلية وبيعها بما يضمن لها دخلاً ثابتاً .

وساهم المشروع المنزلي في تغيير حياة "أم محمد" وأسرتها نحو الأفضل، بعد فترة من المعاناة والضائقة المادية، بعد أن فقدت الأسرة منزلها خلال ما شهدته سوريا إبان السنوات الماضية فاستأجرت بيتاً جديداً وقررت "أم محمد" أن تواجه ظروفها الصعبة من خلال افتتاح مشروع منزلي صغير لإعداد "المونة" (مخللات وخضراوات وروب البندورة وغيرها..) وبيعها فتحسنت الحالة المادية لفترة قصيرة، إلا أنها تدهورت مرة أخرى بعد أن طلب منها مالك المنزل مغادرته، فانتقلت إلى بيت آخر بمساحة ضيقة لا تدخله الشمس ما منعها من مواصلة العمل.

البيت الجديد فاقم معاناة طفلها محمد من مرض الربو، ولم تكن تملك المال لعلاجه، لكن حال "أم محمد" تبدل بمساعدة مبادرة "الفن يصنع الأمل"، ومشاركة فواخرجي في شراء كل ما يلزم من مواد أولية وأجهزة كهربائية لاستئناف عملها القديم، والأهم من ذلك استئجار المبادرة منزلاً جديداً واسعاً ومشمساً لأسرة أم محمد والتكفل بإيجاره لمدة عام كامل.

وتعاونت المغنية الإماراتية (بلقيس) مع "صناع الأمل" في إطار شراكتها مع منصة ET بالعربي، من أجل تقديم الدعم للأطفال المصابين بأمراض القلب، حيث زارت مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في محافظة أسوان المصرية وتجولت في مركز الأبحاث، والعيادات وقسم العناية المركزة خاصة وحدة الأطفال الرضع والتقت حالات تم علاجها في المستشفى من الأطفال والكبار.

كما التقت الفنانة بلقيس أطفالاً مرضى قبل إجرائهم عمليات جراحية، وقدمت لهم الدعم والتشجيع.. ودعت خلال الزيارة وعبر ET بالعربي، نجوم الفن والمشاهير والجميع إلى تقديم مساهمات مالية، مهما كان حجمها للمساعدة في علاج مرضى وإجراء عمليات جراحية لهم، خاصة للأطفال المصابين بأمراض القلب.

وشارك الفنان الفلسطيني محمد عساف في مبادرة الفن يصنع الأمل عبر إطلاق مشروع خيري لتوفير مياه الشرب النقية لآلاف الأشخاص في جمهورية قرغيزستان وتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية، تكفلت به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تنضوي تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى جانب ترميم وتوسيع شبكة توزيع المياه في منطقة دوستوك القرغيزية، ليستفيد منها 1100 أسرة.

واطلع الفنان محمد عساف خلال زيارته منطقة دوستوك، على مراحل عمل المشروع، وأثره الإيجابي في حياة سكان المنطقة، مبدياً دعمه لكل المشاريع التي تنفذها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في عشرات البلدان حول العالم، وتقديره لدور مبادرة "صناع الأمل" في ترسيخ ثقافة العطاء.

وتجسدت مساهمة الممثلة المصرية هنا الزاهد في المبادرة عبر علاج حروق الطفلة غرام محمود عبد الله وإنقاذها من التنمر، وإعادة البسمة لها ولأسرتها، بعد أن تسبب حريق في منزلها بوفاة شقيقتها الصغرى، وتعرضها هي ووالدها لحروق شديدة وتركت النيران آثاراً واضحة على وجه غرام وأجزاء أخرى من جسدها، الأمر الذي أدى إلى معاناة مريرة من التنمر أضرت كثيراً بحالتها النفسية ولم تستطع اللعب أو بناء صداقات مع أطفال آخرين، ما فاقم إحساس أسرتها بالحزن، لا سيما وأنها لم تتمكن من علاجها لضيق ذات اليد.

عودة الأمل إلى غرام وأسرتها ولد من جديد مع زيارة الزاهد إلى منزلها التي رفعت من معنوياتها، واصطحبتها إلى مستشفى تخصصي لعلاجها من آثار الحروق، وكذلك الاستعانة بعيادة حديثة لاستكمال علاجها بالليزر.

وأعادت "صناع الأمل" وET بالعربي بالتعاون مع صانعة المحتوى الأردنية رغدة كيومجيان، " الابتسامة إلى هند عكاشة "أم سيف"، وذلك بعد أن زارتها في منزلها الذي بدا متهالكاً ويفتقر لأبسط مقومات العيش، وهو يضم إضافة إلى "أم سيف" وزوجها أربعة أبناء سيف الذي يعاني من شلل دماغي نتيجة سقوطه منذ أعوام من الطابق الثالث، واثنين يعانيان من أمراض مستعصية.

وقدمت مبادرة "الفن يصنع الأمل" لـ"أم سيف" الدعم المالي، وتكفلت بترميم منزلها وتأثيثه بالكامل، كما فاجأتها بإدخال سيف إلى ناد للإعاقة الحركية مع التكفل بقيمة اشتراك لمدة عشرة أعوام.

فرحة أم سيف كانت لا توصف وهي تتأمل منزلها الذي أصبح جديداً بالكامل، وكذلك وهي تراقب ابنها البكر وقد أخذ يحرك ذراعيه ويندمج تدريجياً مع زملائه في النادي.

مصدر رزق دائم.

وتجسدت مساهمة الممثل السوري محمود نصر في مبادرة "الفن يصنع الأمل" عبر إنجاح مشروع إنساني تمثل في توفير مصدر رزق وترميم منزل رجل يعاني ظروفاً معيشية وإنسانية صعبة بعد بتر ساقه إثر مرض ألم به ومنعه من استئناف حياته بشكل طبيعي، حيث اضطر إلى التخلي عن مهنة الحدادة، والتحول إلى العمل في صيانة الأجهزة الكهربائية داخل ورشة منزلية صغيرة، لكن عجزه عن شراء الأدوات المناسبة منعه من مواصلة العمل وتوفير ما يكفي لإعالة أسرته، فبادرت زوجته إلى مغادرة المنزل يومياً للبحث عن أي عمل لمساعدة زوجها المريض.

حياة أسرة أبو صالح تغيرت إلى الأفضل عندما شارك نصر في مساعدته على استعادة الابتسامة والثقة بالمستقبل، فتم تزويده بمستلزمات كاملة لورشة الصيانة، وكذلك ترميم منزله بالكامل وإعادة تأثيثه ليكون مناسباً لحياة صحية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً لدى أفراد العائلة.

علاج مصاب بالسرطان.

وشاركت الممثلة اللبنانية (دانييلا رحمة) في مشروع إنساني لمساعدة جوزيف خميس المصاب بالسرطان، والذي أجبرته ظروفه المالية الصعبة على بيع أثاث منزله، لإجراء عمليات جراحية عدة لكن مع مرور الوقت تفاقمت أوضاعه المادية ولم يستطع تحمل نفقات العلاج، وثمن الأدوية فتوقف عن تناولها لعدة أشهر، كما واجهت الأسرة أزمة أخرى عندما تم تشخيص إصابة زوجته بمرض السرطان أيضاً.

ورغم محاولته ليبقى متماسكاً، إلا أنه تأثر للغاية عندما ترك أبناؤه الدراسة من أجل العمل وتوفير نفقات الأسرة.

نقطة التحول الإيجابية في حياته، وحياة أسرته بدأت عندما توجهت الفنانة دانييلا رحمة إلى منزله، لتقديم الدعم له ولأسرته، فشاركت من خلال مبادرة "الفن يصنع الأمل" في شراء أدوية له لستة أشهر كاملة، ودفع أجرة منزله للفترة ذاتها، إضافة إلى تقديم مساعدة مالية لأسرته.. وحققت له المبادرة حلم عمره المتمثل باستكمال ابنه شربل دراسته الجامعية، حيث ساعدته في الحصول على منحة جامعية مدتها أربعة أعوام، ما منح الأسرة كلها بداية جديدة وتفاؤلاً بالمستقبل.

مساعدة السودانيين في مصر.

كما شارك الفنان المصري (أبو) في مشروع إنساني لمساعدة السودانيين في جمهورية مصر العربية.. وتمثل المشروع الإنساني في توزيع آلاف السلال الغذائية على الأسر السودانية التي اضطرتها الظروف الصعبة إلى مغادرة بلادها والتوجه إلى مصر.

وجرى توزيع المساعدات الغذائية بمشاركة الفنان أبو، وبالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، وتضمنت السلال الغذائية سلعاً أساسية تعين النازحين على تحمل أعباء الحياة، والتخفيف من معاناتهم.

وساهم الممثل السوري باسم ياخور في مساعدة أسرة فقيرة لاستعادة الأمل وتحسين ظروفها المعيشية، عبر تقديم الدعم لها لافتتاح مشروع منزلي لصناعة الحلويات يوفر لها مصدر رزق دائما، من خلال شراء جميع المعدات ومستلزمات العمل.

كما قدمت مبادرة "صناع الأمل" وET بالعربي، مساعدة للأسرة من أجل إكمال ابنها الذي يعاني من ضعف في البصر، دراسته الجامعية وزودت المنزل بإضاءة صحية عن طريق تركيب ألواح للطاقة الشمسية، إضافة إلى إعادة تأثيث منزل الأسرة بالكامل.

وشاركت المغنية المصرية كارمن سليمان في مبادرة إنسانية لمساندة الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي، حيث ساهمت في إدخال الفرحة إلى قلوبهم وقدمت لهم الدعم المعنوي لتجديد ثقتهم بالشفاء من المرض.

وزارت كارمن سليمان مجموعة من هؤلاء الأطفال المرضى، وتعرفت على مراحل علاجهم والخطوات التي قطعوها على طريق الشفاء.

وقضت الفنانة كارمن سليمان يوماً كاملاً مع الأطفال المرضى، وقدمت لهم مجموعة من الهدايا والألعاب لتحسين قدراتهم وتسريع تماثلهم للشفاء.

مساندة مريضات بالسرطان.

وقدمت الممثلة المصرية نيللي كريم، المساندة لمريضات مصابات بالسرطان، وساهمت في توفير الدعم لمستشفى "بهية" المختص بعلاج السرطان، وتزويده بالأجهزة الحديثة لتلبية احتياجات المريضات.

وزارت الفنانة نيللي كريم مستشفى "بهية"، والتقت مريضات بالسرطان واطمأنت على مراحل علاجهن، وتبادلت معهن الأحاديث، وعملت على رفع معنوياتهن وثقتهن بالشفاء، ودعت الجميع إلى مساعدة المستشفى حتى يتمكن من تقديم خدماته لجميع الحالات.

حياة جديدة

وساهمت المغنية اللبنانية ماريتا الحلاني في مساعدة أسرة فقيرة تعاني ظروفاً بالغة القسوة بسبب مرض الزوج، واضطرار الزوجة إلى تحمل الأعباء المادية كافة.

وتوجهت الفنانة ماريتا الحلاني إلى منزل الأسرة، وتحدثت مع الأم التي تجد مشقة كبيرة في إعالة زوجها وأطفالها الثلاثة.

وشاركت ماريتا الحلاني في شراء مواد غذائية، ومستلزمات منزلية للأسرة، إضافة إلى التكفل بدفع إيجار المنزل لشهور عدة، وتسديد الديون المترتبة على الأسرة، والمساعدة في إدخال ابنها الأصغر إلى المدرسة.

تشجيع العطاء

تهدف مبادرة "صناع الأمل" التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى تسليط الضوء على صنّاع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعبر منصات الإعلام الجديد، وتعزيز شهرتهم في مجتمعاتهم وفي الوطن العربي.

كما تهدف المبادرة إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

وتسعى المبادرة إلى المساهمة في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في مختلف أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء أياً كانت الظروف ومهما بلغ حجم التحديات، والمساهمة في خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم.



