Wednesday, 21 February 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير البترول يبحث مع إكسون موبيل للاستكشاف أنشطة الشركة التوسعية بمصر

2/20/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Youm7) بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف والإنتاج والوفد المرافق أنشطة الشركة فى مصر وخططها التوسعية، في ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة.





وخلال اللقاء استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال فى برنامج البحث السيزمى الذى تجريه الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع حيث أشار إلى الانتهاء من 40% من البرنامج وأن النتائج الأولية مبشرة بامكانات واعدة ، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أى اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.

وأضاف أن شركة آكسون موبيل تمتلك تاريخ كبير فى مصر فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية وتسعى لتحقيق نجاحات مماثلة فى مجال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى رغبة الشركة فى عقد ورش عمل مشتركة مع الجانب المصرى لبحث نتائج برنامج البحث السيزمى وتحديد خطط وبرامج العمل خلال الفترة القادمة.












MENAFN20022024000132011024ID1107876614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث