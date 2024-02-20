مندوب تونس: نؤكد دعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية للاستجابة للحالة الكارثية بغزة

(MENAFN
- Youm7) قال مندوب تونس، خلال جلسة لمجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "إننا نؤكد دعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية للاستجابة للحالة الكارثية في قطاع غزة". وأضاف أن جهود التوصل لإعادة المحتجزين لا تتعارض مع وقف إطلاق النار، مضيفا: "تدين المجموعة العربية اعتداءات الاحتلال على سوريا ولبنان بما يقوض السلم في المنطقة".
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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