جامعة الدول العربية تبحث مع مسئول صيني تطورات الساحة الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Youm7) بحث السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية مع السفير السيد باي تيان مدير عام إدارة شؤون الأمن الخارجي لوزارة الخارجية الصينية التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث في غزة.
جاء ذلك خلال استقبال السفير خالد بن محمد منزلاوي للمسؤول الصيني وفريق العمل المرافق له اليوم /الثلاثاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث بين الجانبين حول العلاقات العربية الصينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الصيني مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.
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