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جامعة الدول العربية تبحث مع مسئول صيني تطورات الساحة الإقليمية والدولية

2/20/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Youm7) بحث السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية مع السفير السيد باي تيان مدير عام إدارة شؤون الأمن الخارجي لوزارة الخارجية الصينية التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث في غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السفير خالد بن محمد منزلاوي للمسؤول الصيني وفريق العمل المرافق له اليوم /الثلاثاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث بين الجانبين حول العلاقات العربية الصينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الصيني مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.








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