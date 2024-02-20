عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الزيتون بغزة

MENAFN - Youm7) استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددًا من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف القصف منازل تعود لعائلات نعيم، وخليفة، وشنيورة، وياسين، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم ما زال تحت ركام المنازل، ويتعذر على سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات، بسبب الكثافة النارية من قبل طائرات ودبابات الاحتلال، وكذلك بسبب إطلاق النار من المسيرات.

ويواصل الاحتلال قصفه المدفعي صوب أحياء الزيتون، والصبرا، وتل الهوى، وأطراف الشجاعية، في المدينة، ما أدى لوقوع إصابات.

وعلى صعيد متصل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بتحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيون من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية.

وقال اشتية: "إن الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجال للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن لجرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي".

ورحّب رئيس الوزراء ببيان لعدد من الخبيرات الأمميات المستقلات نشرته الأمم المتحدة أمس، مثنيا على شجاعتهن ووقوفهن إلى جانب العدل والحق رغم الضغوط التي تمارس على العمل الدولي من قبل إسرائيل.

وكان البيان قد حمل إسرائيل مسؤولية دعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي. ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات.



