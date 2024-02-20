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وفد من الجامعة العربية يزور مقديشيو لدعم الصومال

2/20/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وصول وفد رفيع المستوى من الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وعضوية السيد وزير مفوض زيد الصبان مدير ادارة القرن الإفريقي والسودان إلى العاصمة الصومالية مقديشيو اليوم.

وقال سفير الصومال في بيان صادر عن السفارة الصومالية بالقاهرة، ان وفد الجامعة العربية جاء إلى جمهورية الصومال الفيدرالية حاملا خطاب من معالي الامين العام للجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط إلى فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8988 الذي صدر بتاريخ 27 يناير الماضي الخاص بدعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء الإثيوبي على سيادتها ووحدة أراضيها.

وجدد السفير إلياس شيخ عمر، التأكيد على موقف الصومال الرافض لمذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعت بين اثيوبيا واقليم أرض الصومال – الواقع شمال غرب الصومال في الاول من يناير الماضي، مشددا على أن الصومال لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وثمن سفير الصومال، زيارة وفد الجامعة العربية والتي تعد رسالة واضحة للعالم اجمع بمساندة الأشقاء العرب للموقف الصومالي في أزمته الراهنة، مضيفا ان الصومال ماضية في اتخاذ كافة الاجراءات للزود عن سيادتها ووحدتها ولن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع.








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