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رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره النيجيرى لبحث سُبل التعاون

2/20/2024 2:39:45 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم "أدامو عبد الحي" المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا، وبولا أدينيكا "مدير إدارة التحقيقات"، والوفد المرافق له.



في البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري، مؤكدا عُمق العلاقات السياسية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك.



وتناول اللقاء التعرف على تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقى الشكاوى والبلاغات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وأضاف الجانب النيجيري إلى ضرورة الاستفادة من خبرة مصر فى مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بـ(مجال الرقابة على الأسواق – التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني – منظومة تلقى الشكاوي والخط الساخن).



كما تناول اللقاء أيضا دور الجمعيات الأهلية لدي الجانب النيجيري، حيث إنها تُشارك فى حل الشكاوي والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك، ويتم عمل لهم ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات، كما أشار السجيني إلى أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك، ويتم الاستعانة بهم فى محاور عدة لضبط الأسواق وتلقى الشكاوى وأيضاً التوعية.



وأشار السجيني خلال اللقاء إلى أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء فى منظمات مشتركة، مما يُسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهى:

- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك "ICPEN".

- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "Unctad".

- منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية " OECD ".

- المنظمة الدولية للمستهلك "CI".



وقام السجيني باصطحاب "ادامو عبد الحي" والوفد المرافق له لعمل جولة تفقدية بإدارات الجهاز المختلفة والتعرف علي طبيعة وكيفية عمل كل إدارة، وأثناء الجولة أعرب أدامو عن بالغ سعادته بمنظومة حماية المستهلك في مصر، وأنهم مُتطلعون للاستفادة من هذه التجربة ونقلها لنجيريا، مشيراً إلى أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين وأن الجهاز له خبرة كبيرة ومؤثرة في منطقة أفريقيا.



وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة، مؤكدا اهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل.












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