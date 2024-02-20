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نقابة الأطباء تعلن زيادة المعاشات لـ1500 جنيه اعتبارا من أغسطس 2024

2/20/2024 2:39:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت النقابة العامة للأطباء عن موافقة مجلس اتحاد المهن الطبية على مقترح مقدم من المحمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين"
من 1350 إلى 1500 جنيه شهريا تصرف كل 3 أشهر، على أن يبدأ الصرف بالزيادة الجديدة بداية من صرفية شهر أغسطس 2024.
من ناحية أخرى، كانت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أعلنت عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى يناير الماضى والذى بلغ 295 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور شادى صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء، ويأتى دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.
أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د. شادى صفوت أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة، كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.
وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضى دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 39 من أسر الأطباء بمبلغ 134 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 35 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه، ودعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد، ودعم كارثى بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد.








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