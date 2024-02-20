نقابة الأطباء تعلن زيادة المعاشات لـ1500 جنيه اعتبارا من أغسطس 2024

نقابة الأطباء تعلن زيادة المعاشات لـ1500 جنيه اعتبارا من أغسطس 2024
التاريخ
2/20/2024 2:39:45 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت النقابة العامة للأطباء عن موافقة مجلس اتحاد المهن الطبية على مقترح مقدم من المحمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين"
من 1350 إلى 1500 جنيه شهريا تصرف كل 3 أشهر، على أن يبدأ الصرف بالزيادة الجديدة بداية من صرفية شهر أغسطس 2024. من ناحية أخرى، كانت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أعلنت عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى يناير الماضى والذى بلغ 295 ألف جنيه. وأوضح الدكتور شادى صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء، ويأتى دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة. أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د. شادى صفوت أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة، كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم. وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضى دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 39 من أسر الأطباء بمبلغ 134 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 35 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه، ودعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد، ودعم كارثى بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد.
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