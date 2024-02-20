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وزير البترول يبحث مع رئيس توتال إنرجيز أنشطة الشركة فى مصر

2/20/2024 2:39:45 PM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع جوليان بوجيت نائب رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر فى مناطق امتيازها كمشغل رئيسى فى منطقة شمال رأس كنايس بغرب المتوسط وكشريك فى منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى خطط تنمية الاكتشافات الجديدة.








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