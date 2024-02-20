وزير البترول يبحث مع رئيس توتال إنرجيز أنشطة الشركة فى مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس توتال إنرجيز أنشطة الشركة فى مصر
التاريخ
2/20/2024 2:39:45 PM
(MENAFN
- Youm7) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع جوليان بوجيت نائب رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر فى مناطق امتيازها كمشغل رئيسى فى منطقة شمال رأس كنايس بغرب المتوسط وكشريك فى منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى خطط تنمية الاكتشافات الجديدة.
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