محمد ثروت يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه عن العمليات الإدراكية للأخبار الزائفة

(MENAFN
- Youm7) شارك الزميل الدكتور محمد ثروت فى مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة هناء سليمان المدرس بقسم العلوم الاجتماعية والإعلام بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، بعنوان: "العمليات الإدراكية للأخبار الزائفة عبر تطبيقات الهواتف الذكية لدى طلاب الجامعات وعلاقتها بالأمن الفكري.. دراسة شبه تجريبية".
حضر مناقشة رسالة الدكتوراه عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق الدكتور هانى حلمى ووكيل الكلية الدكتور أكمل شوقى جاب الله.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسا ومناقشا، الدكتورة همت السقا أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية مشرفا، والدكتورة نادية محمد عبد الحافظ أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية التربية النوعية مشرفا، والدكتور محمد ثروت مناقشا .
أكدت الباحثة هناء سليمان المدرس بقسم الإعلام كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، أهمية توعية طلاب الجامعات بسلبيات وإيجابيات الهواتف الذكية، وخصوصا التعرض للأخبار المضللة وكيفية مواجهتها، من خلال متابعة الردود الواردة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت الدراسة ضرورة تحرى الدقة والأخذ من المصادر الرسمية ومواقع الوزارات والمؤسسات وصفحاتها الرسمية والبعد عن الشائعات والأخبار المضللة. أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عدد من طلاب الإعلام وحلقات نقاشية مركزة، أكدت وعيهم بالأخبار الزائفة، وكيفية التحقق منها.
الدكتور-محمد-ثروت
جانب-من-الحضور-بمناقشة-رسالة-الدكتوراه-بكلية-التربية-النوعية-جامعة-الزقازيق-(1)
جانب-من-مناقشة-رسالة-الدكتوراه-بكلية-التربية-النوعية-جامعة-الزقازيق-(2)
جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق
جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق
MENAFN20022024000132011024ID1107876603
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