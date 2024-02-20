محمد ثروت يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه عن العمليات الإدراكية للأخبار الزائفة

MENAFN - Youm7) شارك الزميل الدكتور محمد ثروت فى مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة هناء سليمان المدرس بقسم العلوم الاجتماعية والإعلام بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، بعنوان: "العمليات الإدراكية للأخبار الزائفة عبر تطبيقات الهواتف الذكية لدى طلاب الجامعات وعلاقتها بالأمن الفكري.. دراسة شبه تجريبية".

حضر مناقشة رسالة الدكتوراه عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق الدكتور هانى حلمى ووكيل الكلية الدكتور أكمل شوقى جاب الله.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسا ومناقشا، الدكتورة همت السقا أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية مشرفا، والدكتورة نادية محمد عبد الحافظ أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية التربية النوعية مشرفا، والدكتور محمد ثروت مناقشا .

أكدت الباحثة هناء سليمان المدرس بقسم الإعلام كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، أهمية توعية طلاب الجامعات بسلبيات وإيجابيات الهواتف الذكية، وخصوصا التعرض للأخبار المضللة وكيفية مواجهتها، من خلال متابعة الردود الواردة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أوضحت الدراسة ضرورة تحرى الدقة والأخذ من المصادر الرسمية ومواقع الوزارات والمؤسسات وصفحاتها الرسمية والبعد عن الشائعات والأخبار المضللة. أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عدد من طلاب الإعلام وحلقات نقاشية مركزة، أكدت وعيهم بالأخبار الزائفة، وكيفية التحقق منها.





الدكتور-محمد-ثروت





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جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق







