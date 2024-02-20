الفلبين تحث المواطنين على ترشيد المياه للحد من ظاهرة النينو المناخية

(MENAFN
- Youm7) حثت الحكومة الفلبينية المواطنين على ترشيد استهلاك المياه؛ للمساعدة في التخفيف من الآثار الناجمة عن ظاهرة "النينو" الجوية التي تشهدها البلاد.
وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية- في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم /الثلاثاء/- أن الحكومة تتوقع أن تستمر آثار هذه الظاهرة حتى شهر مايو من العام الجاري.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة في الفلبين، فإن الجفاف الناجم عن ظاهرة "النينو" تسبب في حدوث أضرار بقيمة 151 مليون بيسو فلبيني، خاصة في محصول الذرة.
يذكر أن "النينو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم، وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.
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