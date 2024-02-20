الفلبين تحث المواطنين على ترشيد المياه للحد من ظاهرة النينو المناخية

MENAFN - Youm7) حثت الحكومة الفلبينية المواطنين على ترشيد استهلاك المياه؛ للمساعدة في التخفيف من الآثار الناجمة عن ظاهرة "النينو" الجوية التي تشهدها البلاد.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية- في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم /الثلاثاء/- أن الحكومة تتوقع أن تستمر آثار هذه الظاهرة حتى شهر مايو من العام الجاري.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة في الفلبين، فإن الجفاف الناجم عن ظاهرة "النينو" تسبب في حدوث أضرار بقيمة 151 مليون بيسو فلبيني، خاصة في محصول الذرة.

يذكر أن "النينو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم، وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.



