دبلوماسي روسي: سنناقش استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية خلال اجتماع أوروبي

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين جافريلوف، اليوم الثلاثاء أن موسكو ستطرح مسألة استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية في الاجتماع المقبل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر عقده في فيينا خلال الأسبوع الجاري.
وقال جافريلوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "سنطرح مسألة استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيمائية في الاجتماع المقرر غدا الأربعاء رغم أنه مخصص لقضايا البيئة".
وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف قد اتهم الجيش الأوكراني أمس الاثنين، "باستخدام مواد كيميائية بشكل متكرر ضد الجنود الروس، واستخدم مواد سامة لشن هجمات إرهابية".
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