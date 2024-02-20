Wednesday, 21 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبلوماسي روسي: سنناقش استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية خلال اجتماع أوروبي

2/20/2024 2:39:42 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين جافريلوف، اليوم الثلاثاء أن موسكو ستطرح مسألة استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية في الاجتماع المقبل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر عقده في فيينا خلال الأسبوع الجاري.


وقال جافريلوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "سنطرح مسألة استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيمائية في الاجتماع المقرر غدا الأربعاء رغم أنه مخصص لقضايا البيئة".


وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف قد اتهم الجيش الأوكراني أمس الاثنين، "باستخدام مواد كيميائية بشكل متكرر ضد الجنود الروس، واستخدم مواد سامة لشن هجمات إرهابية".







MENAFN20022024000132011024ID1107876600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث