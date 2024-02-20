دبلوماسي روسي: سنناقش استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية خلال اجتماع أوروبي

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين جافريلوف، اليوم الثلاثاء أن موسكو ستطرح مسألة استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية في الاجتماع المقبل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر عقده في فيينا خلال الأسبوع الجاري.



وقال جافريلوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "سنطرح مسألة استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيمائية في الاجتماع المقرر غدا الأربعاء رغم أنه مخصص لقضايا البيئة".



وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف قد اتهم الجيش الأوكراني أمس الاثنين، "باستخدام مواد كيميائية بشكل متكرر ضد الجنود الروس، واستخدم مواد سامة لشن هجمات إرهابية".