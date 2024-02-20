تايوان: سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تدخل المياه حول جزر كينمين

(MENAFN
- Youm7) أعلنت تايوان أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المياه التي تخضع لسيطرة تايبيه حول جزر "كينمين" في وقت سابق اليوم.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن السفينة أبحرت بعيدا بعد قضاء نحو ساعة في الممر المائي.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان الصين تنفيذ دوريات منتظمة في أعقاب حادث مصرع صيادين صينيين في المنطقة؛ ما تسبب في إثارة التوتر.
تجدر الإشارة إلى أن "كينمين" هي جزر خاضعة للإدارة التايوانية لكنها تقع على بعد خمسة كيلومترات فقط عن مدينة "شيامن" في البر الرئيسي للصين.
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