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تايوان: سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تدخل المياه حول جزر كينمين

2/20/2024 2:39:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت تايوان أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المياه التي تخضع لسيطرة تايبيه حول جزر "كينمين" في وقت سابق اليوم.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن السفينة أبحرت بعيدا بعد قضاء نحو ساعة في الممر المائي.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الصين تنفيذ دوريات منتظمة في أعقاب حادث مصرع صيادين صينيين في المنطقة؛ ما تسبب في إثارة التوتر.

تجدر الإشارة إلى أن "كينمين" هي جزر خاضعة للإدارة التايوانية لكنها تقع على بعد خمسة كيلومترات فقط عن مدينة "شيامن" في البر الرئيسي للصين.








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