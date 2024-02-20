ارتفاع حصيلة قتلى هجوم روسي بطائرة مسيرة على منطقة سومي إلى 5 أشخاص

(MENAFN
- Youm7) ارتفعت حصيلة قتلى هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف منطقة "سومي" شمالي أوكرانيا في وقت سابق اليوم إلى 5 أشخاص.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن القتلى ينتمون لعائلة واحدة وقد لقوا حتفهم إثر استهداف المسيرة لمبنى سكني.
وأشارت القناة إلى أن مناطق بوسط أوكرانيا استُهدفت بوابل من 23 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على مدار الليلة الماضية ولكن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاطها جميعا.
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