ارتفاع حصيلة قتلى هجوم روسي بطائرة مسيرة على منطقة سومي إلى 5 أشخاص

MENAFN - Youm7) ارتفعت حصيلة قتلى هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف منطقة "سومي" شمالي أوكرانيا في وقت سابق اليوم إلى 5 أشخاص.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن القتلى ينتمون لعائلة واحدة وقد لقوا حتفهم إثر استهداف المسيرة لمبنى سكني.

وأشارت القناة إلى أن مناطق بوسط أوكرانيا استُهدفت بوابل من 23 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على مدار الليلة الماضية ولكن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاطها جميعا.



