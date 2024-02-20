بوتين: نقف دائمًا ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء.. وموقفنا واضح وشفاف

MENAFN - Youm7) شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده تقف دائمًا ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء "وهي الآن ضدها، وموقفها واضح وشفاف".

وأضاف بوتين - في تصريحاته خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - : "يتعلق هذا بالضجة التي أثيرت مؤخرًا في الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن نشر الأسلحة النووية في الفضاء. وإن موقفنا واضح وشفاف، فلقد كنا دائماً ضد نشر الأسلحة النووية ونعارضها الآن".

وأعرب بوتين عن حيرته من "إثارة الغرب موضوع خطط روسيا المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء"، حيث قال: "على العكس من ذلك، فإننا ندعو إلى الالتزام ليس فقط بجميع الاتفاقيات الموجودة في هذا المجال، بل المقترح أيضًا تعزيز هذا العمل المشترك".

وتابع بوتين: "لكنهم الآن لسبب ما، يثيرون هذا الموضوع في الغرب مرة أخرى وبمثل هذه النبرة العاطفية العالية إلى حد ما".

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن تهديدًا معينًا للأمن القومي الأمريكي قد يكون مرتبطًا بخطط الاتحاد الروسي المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

وفي حديثه للصحفيين، وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، مثل هذه المنشورات بأنها حيلة أخرى من قبل البيت الأبيض.



