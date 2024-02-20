الإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص

(MENAFN
- Youm7) أصدر النادى الاسماعيلى بيانا رسميا عبر موقعه جاء فيه يثمن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن زيارة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لنادى الإسماعيلي علي هامش مباراة الفريقين ببطولة الدوري " .
وتابع البيان :"ويؤكد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين "
وأكمل :"ويعلن مجلس الاسماعيلي رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص ايا كان انتماؤها وبالأخص جماهير الأندية الشعبية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية "
واختتم البيان :"ويتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي بالشكر لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب احمد دياب وكافة الجهات و الأجهزة المعنية بعد قرار زيادة أعداد الجماهير
مشددا علي ضرورة استغلال هذا الجهد وذلك القرار في صالح الكرة المصرية والعمل علي نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع ولوطننا الحبيب مصر"
في سياق أخر، نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في التوصل لاتفاق مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص، لاستكمال تعاقده مع الفريق، على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى في المحكمة الرياضية الدولية.
وترك الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلي، النادي الأصفر الموسم الماضي؛ بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا التي قضت له بحكم أوّلي بمبلغ قدره 522 ألف دولار.
ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات. وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.
وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.
الاسماعيلى
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