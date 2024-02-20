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الإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص

2/20/2024 2:39:39 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر النادى الاسماعيلى بيانا رسميا عبر موقعه جاء فيه يثمن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن زيارة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لنادى الإسماعيلي علي هامش مباراة الفريقين ببطولة الدوري " .

وتابع البيان :"ويؤكد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين "
وأكمل :"ويعلن مجلس الاسماعيلي رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص ايا كان انتماؤها وبالأخص جماهير الأندية الشعبية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية "
واختتم البيان :"ويتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي بالشكر لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب احمد دياب وكافة الجهات و الأجهزة المعنية بعد قرار زيادة أعداد الجماهير
مشددا علي ضرورة استغلال هذا الجهد وذلك القرار في صالح الكرة المصرية والعمل علي نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع ولوطننا الحبيب مصر"
في سياق أخر، نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في التوصل لاتفاق مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص، لاستكمال تعاقده مع الفريق، على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى في المحكمة الرياضية الدولية.
وترك الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلي، النادي الأصفر الموسم الماضي؛ بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا التي قضت له بحكم أوّلي بمبلغ قدره 522 ألف دولار.
ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات. وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.
وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.

الاسماعيلى








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