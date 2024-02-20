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عامر حسين يسلم تصور جدول الدورى حتى الجولة 30 لرابطة الأندية

2/20/2024 2:39:39 PM
(MENAFN- Youm7) سلم عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، تصورا بالدوري حتى الجولة 30 لرابطة الأندية على أن يتم الإعلان عنه خلال ساعات.



وقال مصدر في الرابطة إن عامر حسين سلم التصور للرابطة مساء أمس الاثنين، وتم دراسته بشكل جيد، وسيتم الإعلان عنه مساء اليوم الثلاثاء أوصباح غدا الأربعاء.



وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء السبت الماضي.

وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.



كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.



ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30.



ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، بطولة ودية في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس بمشاركة كرواتيا، تونس، ونيوزيلندا.












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