عامر حسين يسلم تصور جدول الدورى حتى الجولة 30 لرابطة الأندية

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- Youm7) سلم عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، تصورا بالدوري حتى الجولة 30 لرابطة الأندية على أن يتم الإعلان عنه خلال ساعات.
وقال مصدر في الرابطة إن عامر حسين سلم التصور للرابطة مساء أمس الاثنين، وتم دراسته بشكل جيد، وسيتم الإعلان عنه مساء اليوم الثلاثاء أوصباح غدا الأربعاء.
وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء السبت الماضي.
وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.
كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.
ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30.
ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، بطولة ودية في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس بمشاركة كرواتيا، تونس، ونيوزيلندا.
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