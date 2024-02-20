المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

(MENAFN
- Youm7) نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.
أحرز الهدف الأول سمير فكري في الدقيقة 14 ، فيما أحرز الهدف الثاني عمرو السعداوي في الدقيقة 34 ، وقبل نهاية المباراة سجل فخر الدين يوسف الهدف الثالث للفريق البورسعيدي.
وبهذه النتيجة ، وصل المصري البورسعيدى إلي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، فيما استمر بلدية المحلة في المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة .
وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي ..
وجاء التشكيل الرسمي للبلدية كالتالي:
حراسة المرمى : محمود ماهر.
خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق.
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا.
خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف.
ويتواجد على دكة البدلاء
أحمد حسين - هشام حافظ - محمد صابر - محمد النهيري - محمد صابر - عبدالله جمعه - محمد عادل امو - ماجد هاني - إيمانويل.
وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى
:
محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، أحمد أيمن منصور
، حسين السيد ،
محمود حمادة ، معتز زدام ، ليستويل امانكونا ،
سمير فكرى ، عمرو سعداوى ، محمد الشامى .
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