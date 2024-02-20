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المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

2/20/2024 2:39:38 PM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.
أحرز الهدف الأول سمير فكري في الدقيقة 14 ، فيما أحرز الهدف الثاني عمرو السعداوي في الدقيقة 34 ، وقبل نهاية المباراة سجل فخر الدين يوسف الهدف الثالث للفريق البورسعيدي.
وبهذه النتيجة ، وصل المصري البورسعيدى إلي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، فيما استمر بلدية المحلة في المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة .

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي ..
وجاء التشكيل الرسمي للبلدية كالتالي:
حراسة المرمى : محمود ماهر.
خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق.
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا.
خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف.
ويتواجد على دكة البدلاء
أحمد حسين - هشام حافظ - محمد صابر - محمد النهيري - محمد صابر - عبدالله جمعه - محمد عادل امو - ماجد هاني - إيمانويل.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى
:
محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، أحمد أيمن منصور
، حسين السيد ،
محمود حمادة ، معتز زدام ، ليستويل امانكونا ،
سمير فكرى ، عمرو سعداوى ، محمد الشامى .











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