نقطة لكل فريق.. الداخلية يتعادل مع فاركو فى قمة قاع جدول الدورى

MENAFN - Youm7) تعادل فريق الداخلية مع نظيره فاركو، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقةالدوري المصري .

سجل هدف تقدم فاركو فى الدقيقة 45 وليد فراج، وتعادل للداخلية ألان كيامبادي فى الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يتسمر الداخلية فى المركز

السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل

فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 6 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوزا وحيدا وتعادل فى 3 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 18.



