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نقطة لكل فريق.. الداخلية يتعادل مع فاركو فى قمة قاع جدول الدورى

2/20/2024 2:39:38 PM
(MENAFN- Youm7) تعادل فريق الداخلية مع نظيره فاركو، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة
الدوري المصري .

سجل هدف تقدم فاركو فى الدقيقة 45 وليد فراج، وتعادل للداخلية ألان كيامبادي فى الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يتسمر الداخلية فى المركز
السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل
فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 6 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوزا وحيدا وتعادل فى 3 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 18.









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