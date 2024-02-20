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اجتماعان عربيان لمناقشة وتوثيق تجارب مكافحة الإرهاب ومنع استخدام المسيرات في العمليات الإرهابية

2/20/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 20 - 2 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أنها دعت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لعقد اجتماعه ال34 والاجتماع الرابع للفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب يومي (21-22) فبراير الجاري.
وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب مها بخيت في بيان بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال33 الذي عقد في أغسطس الماضي في تونس بشأن مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة "الإرهاب" والمنظمات الدولية والإقليمية وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة تمويل "الإرهاب".
وأضافت أنه سيتم أيضا تناول موضوع تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للفريق الذي عقد في ديسمبر الماضي بمقر الجامعة العربية لدراسة "حماية البنية التحتية الحيوية في الدول العربية من الهجمات الإرهابية" بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق. (النهاية)

م ف م / م م ج




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