اجتماعان عربيان لمناقشة وتوثيق تجارب مكافحة الإرهاب ومنع استخدام المسيرات في العمليات الإرهابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 20 - 2 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أنها دعت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لعقد اجتماعه ال34 والاجتماع الرابع للفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب يومي (21-22) فبراير الجاري.
وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب مها بخيت في بيان بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال33 الذي عقد في أغسطس الماضي في تونس بشأن مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة "الإرهاب" والمنظمات الدولية والإقليمية وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة تمويل "الإرهاب".
وأضافت أنه سيتم أيضا تناول موضوع تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للفريق الذي عقد في ديسمبر الماضي بمقر الجامعة العربية لدراسة "حماية البنية التحتية الحيوية في الدول العربية من الهجمات الإرهابية" بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق. (النهاية)
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