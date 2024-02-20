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وزير التسامح الإماراتي: الصراعات والأحداث تتطلب إدراكا أكثر الى الحاجة للتسامح والحوار

2/20/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 20 - 2 (كونا) -- اعتبر وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اليوم الثلاثاء أن ما يشهده العالم حاليا من صراعات وأحداث مؤسفة تتطلب أن يكون الجميع أكثر إدراكا الى الحاجة الملحة لإضفاء روح الأمل والتفاؤل على العلاقات بين الشعوب والدول.
جاء ذلك وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال افتتاح الشيخ نهيان المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح والذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري بتنظيم من مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث ووزارة التسامح والتعايش وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار (تجسير الحضارات ورعاية التنوع) وبمشاركة دولية.
وأضاف الشيخ نهيان أن العالم بات أكثر حاجة لإحياء تقاليد التسامح والأخوة والحوار والتبادل المثمر للأفكار والتعاون في مواجهة التحديات معتبرا أن بناء مجتمع عالمي يسوده السلام والرخاء يجب أن يرتكز على الالتزام بالقيم الإنسانية العالمية التي يتشاركها الجميع.
وقال "علينا أن ندرك أن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالمية والتفوق في الأسواق العالمية مرتبطان بإعطاء الأولوية القصوى للاستثمار في الحوار والاحترام والتعاطف والتفاهم والروابط الإنسانية".
ورأى "أن دولة الإمارات ستظل نموذجا فريدا وناجحا للتعايش السلمي والمثمر بين البشر من مختلف الأديان والثقافات والجنسيات والخلفيات حيث يشعر مواطنو الدول الأخرى بالحرية والأمان في التجارة والتعامل مع الإمارات ويرغبون بزيارة الدولة والعيش والعمل فيها".
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة (أديان من أجل السلام) الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه "إن للحوار قيمة مركزية وسمة بارزة في الحضارة الإسلامية والعربية فالحوار هو وسيلة التعارف التي وضعها القرآن الكريم وأساس التعارف بين الشعوب والقبائل في الأرض".
وأشار بن بيه الى أهمية الحوارات في البحث عن الحل الوسط الذي يضمن مصالح الطرفين ويتمثل بإدارة الخلاف والسعي للملاءمات التي هي من طبيعة الوجود ولهذا أقرها الإسلام وأتاح الحلول التوفيقية التي تراعي السياقات وفق موازين المصالح والمفاسد المعتبرة.
بدوره أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام "أن أبوظبي أصبحت اليوم مركز إشعاع عالمي لقيم الاعتدال والتعايش والأخوة الإنسانية فهي عاصمة الإمارات التي اتخذت من قيم الاعتدال منهجا ومن الانفتاح سبيلا ومن الأخوة الإنسانية شعارا بل مبدأ راسخا رسوخ وثيقة الأخوة الإنسانية".
ويتضمن المؤتمر جلسات ومناقشات حوارية حول شعار المؤتمر مع التركيز على قيم التسامح والتعايش الإنساني التي ينطوي عليها التعاون والحوارات الهادفة بين الحضارات المختلفة كما يناقش المشاركون القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافيا وعرقيا واجتماعيا ودينيا. (النهاية)

س خ م / ر ج




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