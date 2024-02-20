فرنسا تعرب عن قلقها إزاء الوضع في شرق الكونغو وشمال كيفو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 2 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء عن بالغ القلق إزاء الوضع في شرق الكونغو وشمال كيفو وخاصة في محيط غوما وساكي ودانت استمرار الهجمات بدعم من رواندا ووجود قوات رواندية في الكونغو.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "إن الهجمات على سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية ووضع السكان المدنيين أمر غير مقبول وتدين فرنسا استمرار هجمات حركة 23 مارس بدعم من رواندا ووجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية".
ودعا البيان حركة 23 مارس الى "وقف القتال فورا والانسحاب من جميع المناطق التي تحتلها" وذلك وفقا للقرارات المتخذة في إطار عملية لواندا.
واكد البيان ان فرنسا دعت رواندا إلى "وقف كل أشكال الدعم لحركة 23 مارس والانسحاب من الأراضي الكونغولية بالاضافة الى دعوة كافة الجماعات المسلحة لوضع حد للعنف وذلك وفقا لالتزاماتها".
وأضاف "يتعين على القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن توقف كل أشكال التعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهي حركة نشأت من الميليشيات التي ارتكبت أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي في رواندا في عام 1994".
وجددت فرنسا في بيانها تأكيد دعمها الكامل لعمليات الوساطة الإقليمية لإيجاد حل تفاوضي للصراع. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN20022024000071011013ID1107876589
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