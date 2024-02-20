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فرنسا تعرب عن قلقها إزاء الوضع في شرق الكونغو وشمال كيفو

2/20/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 2 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء عن بالغ القلق إزاء الوضع في شرق الكونغو وشمال كيفو وخاصة في محيط غوما وساكي ودانت استمرار الهجمات بدعم من رواندا ووجود قوات رواندية في الكونغو.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "إن الهجمات على سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية ووضع السكان المدنيين أمر غير مقبول وتدين فرنسا استمرار هجمات حركة 23 مارس بدعم من رواندا ووجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية".
ودعا البيان حركة 23 مارس الى "وقف القتال فورا والانسحاب من جميع المناطق التي تحتلها" وذلك وفقا للقرارات المتخذة في إطار عملية لواندا.
واكد البيان ان فرنسا دعت رواندا إلى "وقف كل أشكال الدعم لحركة 23 مارس والانسحاب من الأراضي الكونغولية بالاضافة الى دعوة كافة الجماعات المسلحة لوضع حد للعنف وذلك وفقا لالتزاماتها".
وأضاف "يتعين على القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن توقف كل أشكال التعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهي حركة نشأت من الميليشيات التي ارتكبت أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي في رواندا في عام 1994".
وجددت فرنسا في بيانها تأكيد دعمها الكامل لعمليات الوساطة الإقليمية لإيجاد حل تفاوضي للصراع. (النهاية)

م ع / ر ج



MENAFN20022024000071011013ID1107876589

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