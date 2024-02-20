اليونسكو شريكة متميزة لأول مره في اجتماعات (جي 20) في البرازيل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 2 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء أنها ستشارك للمرة الأولى في أعمال مجموعة العشرين (جي 20) كشريكة "متميزة" وذلك بناء على مبادرة الرئاسة البرازيلية.
وقالت المنظمة في بيان إن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي ستتوجه إلى (ريو دي جانيرو) غدا الأربعاء للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية.
وأضافت أن مجموعة العشرين قررت إشراك اليونسكو بصورة أوثق في أعمالها في إثر الدينامكية الجديدة التي اكتسبتها المنظمة في الأعوام الأخيرة موضحه أن اليونسكو دعيت منذ عام 2020 للمشاركة في عدة فرق عمل حيث "ساعدت على ضمان تبوء التربية والثقافة والعلم والمعلومات مكانة أبرز في إعلانات القادة".
وأشارت إلى أن هذا التعاون قد بلغ مرحلة جديدة في عام 2024 بناء على مبادرة الرئاسة البرازيلية حيث اعترف باليونسكو "للمرة الأولى كشريكة متميزة" لمجموعة العشرين وأشركت في العملية بأكملها.
وأكدت المنظمة في بيانها أن المديرة العامة لليونسكو ستشارك في اجتماع وزراء الخارجية هذا الأسبوع في (ريو دي جانيرو) وذلك في أعقاب الاجتماع الأولي للخبراء الذي عقد في ديسمبر الماضي في (برازيليا) مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن خلال مشاركتها سوف تتحدث ازولاي غدا مع الوزراء بشأن الاستجابة الحالية للتوترات الدولية وستعرض كيف كثفت اليونسكو "الجهود التي بذلتها في الأعوام الأخيرة من أجل التصدي للنزاعات مثل النزاع في اليمن وأوكرانيا ومن أجل دعم التعافي في فترة ما بعد النزاع كما فعلت في العراق".
وكشفت المنظمة في بيانها أنها سوف تشرح كيف عملت اليونسكو على تعزيز الاتساق بين الدول الأعضاء فيها بالنسبة إلى ولايتها وكيف اتجهت نحو تعزيز الصفة العالمية لها مع العودة الولايات المتحدة المرحب بها إلى اليونسكو في عام 2023.
كما ستتناول مشاركة اليونسكو عدة مواضيع منها إصلاح الحوكمة العالمية ودور المنظمة في تنسيق الجهود الرامية إلى تقديم التعليم الجيد للجميع حيث انه أحد أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.
ومن ضمن المشاركة الفعالة ستعرض ازولاي عمل المنظمة في حقل التكنولوجيات الجديدة حيث وضعت في عام 2021 أول إطار أخلاقي عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ونشرت في نوفمبر الماضي المبادئ العالمية للمعلومات الجديرة بالثقة على شبكة الإنترنت.
وتضم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 194 دولة عضوا وتسهم في بناء السلام وإحلال الأمن عبر قيادتها للتعاون متعدد الأطراف في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN20022024000071011013ID1107876588
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