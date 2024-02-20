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اليونسكو شريكة متميزة لأول مره في اجتماعات (جي 20) في البرازيل

2/20/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 2 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء أنها ستشارك للمرة الأولى في أعمال مجموعة العشرين (جي 20) كشريكة "متميزة" وذلك بناء على مبادرة الرئاسة البرازيلية.
وقالت المنظمة في بيان إن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي ستتوجه إلى (ريو دي جانيرو) غدا الأربعاء للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية.
وأضافت أن مجموعة العشرين قررت إشراك اليونسكو بصورة أوثق في أعمالها في إثر الدينامكية الجديدة التي اكتسبتها المنظمة في الأعوام الأخيرة موضحه أن اليونسكو دعيت منذ عام 2020 للمشاركة في عدة فرق عمل حيث "ساعدت على ضمان تبوء التربية والثقافة والعلم والمعلومات مكانة أبرز في إعلانات القادة".
وأشارت إلى أن هذا التعاون قد بلغ مرحلة جديدة في عام 2024 بناء على مبادرة الرئاسة البرازيلية حيث اعترف باليونسكو "للمرة الأولى كشريكة متميزة" لمجموعة العشرين وأشركت في العملية بأكملها.
وأكدت المنظمة في بيانها أن المديرة العامة لليونسكو ستشارك في اجتماع وزراء الخارجية هذا الأسبوع في (ريو دي جانيرو) وذلك في أعقاب الاجتماع الأولي للخبراء الذي عقد في ديسمبر الماضي في (برازيليا) مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن خلال مشاركتها سوف تتحدث ازولاي غدا مع الوزراء بشأن الاستجابة الحالية للتوترات الدولية وستعرض كيف كثفت اليونسكو "الجهود التي بذلتها في الأعوام الأخيرة من أجل التصدي للنزاعات مثل النزاع في اليمن وأوكرانيا ومن أجل دعم التعافي في فترة ما بعد النزاع كما فعلت في العراق".
وكشفت المنظمة في بيانها أنها سوف تشرح كيف عملت اليونسكو على تعزيز الاتساق بين الدول الأعضاء فيها بالنسبة إلى ولايتها وكيف اتجهت نحو تعزيز الصفة العالمية لها مع العودة الولايات المتحدة المرحب بها إلى اليونسكو في عام 2023.
كما ستتناول مشاركة اليونسكو عدة مواضيع منها إصلاح الحوكمة العالمية ودور المنظمة في تنسيق الجهود الرامية إلى تقديم التعليم الجيد للجميع حيث انه أحد أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.
ومن ضمن المشاركة الفعالة ستعرض ازولاي عمل المنظمة في حقل التكنولوجيات الجديدة حيث وضعت في عام 2021 أول إطار أخلاقي عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ونشرت في نوفمبر الماضي المبادئ العالمية للمعلومات الجديرة بالثقة على شبكة الإنترنت.
وتضم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 194 دولة عضوا وتسهم في بناء السلام وإحلال الأمن عبر قيادتها للتعاون متعدد الأطراف في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. (النهاية)

م ع / م م ج




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