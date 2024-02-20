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سياسون عرب وأجانب: حشد الجهود لإنهاء الصراع بالأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام العادل

2/20/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مستكملة




من محمد المطيري




القاهرة - 20 - 2 (كونا) -- دعا سياسيون عرب وأجانب اليوم الثلاثاء إلى ضرورة حشد الجهود لنشر السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ووضع حد للصراع الدامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد حرب إبادة جماعية.


جاء ذلك في كلمات متفرقة لعدد من المسؤولين العرب والأجانب السابقين في افتتاح أعمال المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل الذي يقام بالشراكة بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الذي يعقد في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحضور وزير الاعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.


وأكد هؤلاء المسؤولين أهمية مواجهة التحديات الراهنة من خلال إرادة وطنية صلبة تنهض بشعوب المنطقة العربية متحدية كل العقبات لتحقيق تطلعاتها في حياة حرة كريمة لمستقبل أجيالها معتبرين أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون عدالة.


ومن جهته أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم أهمية الارث الذي تركه الشاعر والاديب الكويتي الراحل عبد العزيز البابطين معتبرا إياه شخصية عالمية وصانع سلام ورائد تنمية أثرى الثقافة العربية في ربوع العالم العربي.


واستذكر الغانم مآثر الراحل عبدالعزيز البابطين منذ بدايات عمله في مرحلة الشباب الى اخر لحظة من عمره وتكريسه حياته في العمل والاجتهاد ونشر مفاهيم السلام في الدول العربية كافة.


وأضاف الغانم "حصلت بفضل الله وكرم من الشعب الكويتي شرف تمثيل المجلس في 8 فصول تشريعية ورئيسا لثلاثة مجالس ألقيت خلالها العديد من الكلمات في الكثير من المحافل لكني وجدت صعوبة في كتابة كلمتي هذه".


وأشار إلى صعوبة لغة الضاد في وصف شخصية مثل عبدالعزيز البابطين مضيفا "لن أتحدث عنه كالعم او رجل الأعمال أو الاديب وصاحب الأيادي البيضاء أو المحسن الكبير أو الوطني الغيور أو الأب الحنون فهذه صفات أغلب من في القاعة يعرفها لكني سأتكلم اليوم عن الشاب عبدالعزيز البابطين حتى تتعلم الأجيال وتبقى قصته قدوة ومصدر إلهام".


واستعرض الغانم سيرة عبدالعزيز البابطين ومشواره في الحياة مطالبا الشباب بأن يتخذوا العبر من هذه السيرة.


وأضاف أن البابطين يعد انعكاسا لصلابة الشخصية الكويتية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة رغم ما تعرض له من هجمات في بعض الأحيان متسائلا "أو ليست هذه أخلاق السلام".


وشدد الغانم على أن الراحل خلد لنا مكتبة عظيمة ذاخرة تاركا لنا ذرية كريمة مضيفا "كان البابطين شخصية عالمية وصانع سلام ورائد تنمية".


ومن جانبه دعا رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة في كلمته إلى "ضرورة مواجهة العديد من العقبات أهمها التحديات الراهنة في منطقتنا العربية لاسيما ما يحدث من مجازر بشعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني".


وقال إن "الاضطراب الضارب في فلسطين وغيرها من الدول العربية يزداد انتشارا" داعيا إلى "أن يهب العالم العربي هبة واحدة للتحرر من حالة الشتات والتشرذم ومواجهة تفشي الصدامات والنزاعات التي تفتك بنا".


وأضاف "إن لم نبادر بالتحرك معا سنفشل في تحويل الحق إلى استحقاق في فلسطين وفي لبنان وفي كل بلد من بلداننا العربية التي تعاني من التدخلات الخارجية ومن استعصاء مزمن داخليا على الاصلاح من أجل تعزيز الحوكمة الصحيحة والمحاسبة الدستورية للجميع.


من جهته أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن وقضية ثقافة وقضية تنمية ولا يمكن تحقيق السلام بدونها.


ودعا موسى إلى ضرورة حشد الجهود العربية والاقليمية والدولية لنشر السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ووضع حد لحرب الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.


وقال إن "الدولة الفلسطينية الحقيقية القادرة على البقاء هي الهدف أن نعترف به اليوم أما التفاصيل فتأتي بالمفاوضات فقيام دولة فلسطين ليست من الأمور التي يمكن تأجيلها".


وأضاف أن "ما حدث في 7 أكتوبر يجب البناء عليه والتفسير الحقيقي له أنه رد فعل ضد سياسة الظلم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوء معاملة الشعب الفلسطيني" داعيا إلى تأييد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.


وأكد موسى أن التحدي الثقافي الأكبر هو مواجهة الخطر الثقافي على مجتمعاتنا العربية حرصا على السلام بين الثقافات وعلى دور تلك المؤسسات في الحفاظ على السلام العادل والتاريخ الثقافي والحضاري للمجتمعات المختلفة ومنها المجتمع الفلسطيني.


وأوضح أن "صراع الحضارات لا يقتصر فقط على إسرائيل وسياساتها بل هناك ما يجري في بعض دول آسيا وأوروبا ضد المسلمين ويجب التوصل إلى سلام عادل".


من ناحيته أكد رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم في كلمته أن ما يتعرض له الشعب في فلسطين في غزة والضفة من إبادة جماعية تحت مبررات غير منطقة وتحت صمت دولي مريب تعد من أبرز التحديات التي تواجه إرساء ثقافة السلام ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.


وأوضح أنه "لا يمكن الحديث عن السلام دون إرادة حقيقية ولا يمكن تطبيقها بالارادة بدون قدرة حقيقية" مشيرا إلى أن صناعة السلام لا يمكنها إنتاج سلام دائم بدون آليات جدية لحفظ هذا السلام.


وأشار إلى أن هذه الاليات لا يمكن اكتمالها من دون عملية تنموية لبناء السلام واستدامته بشكل نافع ودائم موضحا أن السلام العادل يتضمن حماية حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية للجميع ويشمل الحق في الحياة والحرية والسعي نحو العيش الكريم.


وقال الحكيم إن خيار السلام العادل أشمل وأوسع من قيام الصراعات ويقوم على أسس العدل والتسامح واحترام حقوق الانسان ونحن في أمس الحاجة إليه من أجل حماية حقوق الانسان ويشمل حقه في الحياة والحرية والعيش الكريم.


وأضاف "لا يمكن أن نتخيل وجود تنمية حقيقية ووجود سلام دائم بوجود أراض محتلة وحقوق مسلوبة وسياسات تدميرية ومتهورة تؤثر على أمن شعوبنا ودولنا".


وأكد أن "القضية الفلسطينية ليست شعارا سياسيا بل هي قضية تمسك إرادة المواطن العربي والمسلم ولا يمكن التغاضي عنها أو تعويمها بأساليب بعيدة عن معنى الكرامة الانسانية".


ودعا الحكيم
إلى اعتبار التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي القضية الأولى لدولنا وحكوماتنا ومجالسنا التشريعية كل حسب اهتماماته وأن نشهد خطوات عملية ذات أولوية بنتائج الاجتماعات الدورية لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية لتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا وتحقيق حياة كريمة.


كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من المشاريع العربية في التنمية المستدامة مثل مشروع الكويت في مجال الطاقة المتجددة والبنى التحتية كمشروع مدينة الحرير الذي يهدف الى تقليل الاعتماد على النفط ومشاريع قطر لتعزيز التنمية المستدامة ونقل المياه بالاردن وغيرها.


من جانبه قال الرئيس التركي السابق عبدالله غول إن "أهم الركائز الأساسية للحياة هي أن ننعم بالسلم والسلام ونحن اليوم نعيش في عالم هش للغاية وهناك الكثير من المشاكل التي تبعدنا عن ثقافة السلام".


وشدد على أن الشرق الأوسط يحتاج إلى السلام أكثر من أي وقت مضى مبينا أن ما حدث في العراق وسوريا أثر بشكل سلبي على التنمية في الشرق الأوسط وأصبح له مخرجات سلبية على دول المنطقة ولم نتعاف بعد من هذه الأزمات.


وأكد غول أن الجرائم التي ترتكب في غزة من الصعب أن يتقبلها أي ضمير إنساني وكذلك احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير عادل وغير قانوني مشيرا إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص 35 في المئة منهم من الأطفال "وستكون كارثة إن لم نضع حد لهذا الوضع ولابد من محاسبة إسرائيل".


وأشار إلى أهمية حل هذه الأزمة من خلال حل الدولتين حتى يعم السلام مضيفا "اننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم ونحتاج إلى دم جديد للتعاون".


ولفت الى أهمية العودة الى مائدة المفاوضات من خلال إرسال بعثة تاريخية إلى فلسطين لوقف جذور الحرب قائلا "حان الوقت لأن نخرج من الظلام إلى النور".


من جانبه أكد رئيس ألبانيا الأسبق إيلير ميتا أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون احترام حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية والحقوق الأساسية في الحرية والأمن.


وأضاف "نحن نعيش في عالم مليء بالحروب والوضع المأساوي الذي نعيشه الآن ليس فقط في فلسطين ولكن في العديد من الدول ولابد من التوصل لحل الدولتين لمعالجة المشكلة على مستوى الشرق الأوسط".


وأشار الى التدهور البيئي وندرة الاحتياجات الأساسية التي يعاني منها الكثير من سكان العالم فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على الدول من كوارث طبيعية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مما ادى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وزعزعة الاستقرار مشددا على ضرورة إرساء السلام لإقامة التنمية المستدامة.


وأكد ميتا أن المؤسسات السياسية عليها ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان مشددا على ضرورة بناء الثقة وحماية حقوق الشعوب ودعم السلام والعدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وتنمية المجتمعات المهمشة.


وعدد المشاركون والمتحدثون خلال فعاليات المنتدى مناقب ومآثر الراحل عبد العزيز سعود البابطين ودوره الثري في نشر الثقافة العربية في مختلف ارجاء العالم العربي موضحين أن البابطين عمل بهمة عالية طوال عقود في رعاية الشأن العربي قديمه وحديثه.


وأشاروا الى منح مؤسسة البابطين الكثير من الجوائز للشباب العربي في مختلف فروع الثقافة مؤكدين ان البابطين هام بالشعر العربي باعتباره خيارا وتحديا كبيرا.


ويعقد المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في القاهرة بالشراكة بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين ويستمر حتى 22 فبراير الجاري بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء ومشاركة كبيرة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والاعلاميين من مختلف دول العالم. (النهاية)




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