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العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

2/20/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 1 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور كريس كونز.
وذكر البيان أن العاهل الأردني حذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها ومن وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبين أن (أونروا) تعد شريانا مهما لنحو مليوني شخص ممن يواجهون خطر المجاعة بغزة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك فضلا عن تقديمها خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة.
وأكد العاهل الأردني خطورة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح والتي نزح اليها نحو 5ر1 مليون شخص جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة وأهمية حماية المدنيين الأبرياء وضمان توفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي.
وحذر من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.
وشدد الملك عبدالله الثاني على الدور المهم للولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ع م ن / م م ج




MENAFN20022024000071011013ID1107876585

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