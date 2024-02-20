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لجنة المتابعة البحرينية القطرية تبحث إجراءات تنفيذ الجسر بين البلدين

2/20/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 20 - 2 (كونا) -- بحث لجنة المتابعة البحرينية القطرية في اجتماعها الرابع بالمنامة اليوم الثلاثاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الجسر بين البلدين.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد الحمادي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كما تم التوافق خلال الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك اتساقا مع توجيهات قيادتي البلدين ولما يتطلع لهذه الخطوة أن تحققه من انعكاسات إيجابية على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
وتأتي أعمال اللجنة استكمالا لاجتماعاتها السابقة تنفيذا لما تضمنه بيان العلا ووفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع





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