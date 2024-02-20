لجنة المتابعة البحرينية القطرية تبحث إجراءات تنفيذ الجسر بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 20 - 2 (كونا) -- بحث لجنة المتابعة البحرينية القطرية في اجتماعها الرابع بالمنامة اليوم الثلاثاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الجسر بين البلدين.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد الحمادي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كما تم التوافق خلال الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك اتساقا مع توجيهات قيادتي البلدين ولما يتطلع لهذه الخطوة أن تحققه من انعكاسات إيجابية على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
وتأتي أعمال اللجنة استكمالا لاجتماعاتها السابقة تنفيذا لما تضمنه بيان العلا ووفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
MENAFN20022024000071011013ID1107876584
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