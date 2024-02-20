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مصر تأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

2/20/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 20 - 2 (كونا) -- أعربت مصر اليوم الثلاثاء عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) للمرة الثالثة وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء "يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ".
وأشارت إلى أن ذلك يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم.
واردفت "ان الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب".
وأكدت مصر أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
وقالت إنه ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل "مستدام".
وشددت مصر على رفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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