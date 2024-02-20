مصر تأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 20 - 2 (كونا) -- أعربت مصر اليوم الثلاثاء عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) للمرة الثالثة وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء "يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ".
وأشارت إلى أن ذلك يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم.
واردفت "ان الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب".
وأكدت مصر أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
وقالت إنه ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل "مستدام".
وشددت مصر على رفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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