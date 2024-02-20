برنامج الأغدية العالمي يوقف المساعدات في شمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 20 شباط (بترا)- قرر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وقف تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة مؤقتاً إلى حين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.
وقال البرنامج، في بيان صحفي، إنه لم يتم اتخاذ قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة باستخفاف، لأننا نعلم أنه يعني أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع.
وأضاف أننا ملتزمون بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص اليائسين في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية - وللأشخاص الذين يتلقونها.
وقال البيان إن عمليات التسليم استؤنفت يوم الأحد بعد توقف دام ثلاثة أسابيع في أعقاب الغارة على شاحنة تابعة للأونروا وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطارات الإنسانية، مشيرا إلى أن الخطة كانت تتمثل في إرسال 10 شاحنات محملة بالأغذية لمدة سبعة أيام متتالية، للمساعدة في وقف موجة الجوع واليأس والبدء في بناء الثقة في المجتمعات المحلية بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغذاء للجميع.
وأوضح البيان أنه وفي يوم الأحد، عندما بدأ برنامج الأغذية العالمي الطريق نحو مدينة غزة، كانت القافلة محاطة بحشود من الجياع بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة حيث حاول أشخاص الصعود على متن شاحناتنا، ثم واجهنا إطلاق النار بمجرد دخولنا مدينة غزة، وتمكن فريقنا من توزيع كمية صغيرة من الطعام على طول الطريق.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
20/02/2024 22:15:42
MENAFN20022024000117011021ID1107876582
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