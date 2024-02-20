برنامج الأغدية العالمي يوقف المساعدات في شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 شباط (بترا)- قرر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وقف تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة مؤقتاً إلى حين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وقال البرنامج، في بيان صحفي، إنه لم يتم اتخاذ قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة باستخفاف، لأننا نعلم أنه يعني أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع.

وأضاف أننا ملتزمون بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص اليائسين في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية - وللأشخاص الذين يتلقونها.

وقال البيان إن عمليات التسليم استؤنفت يوم الأحد بعد توقف دام ثلاثة أسابيع في أعقاب الغارة على شاحنة تابعة للأونروا وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطارات الإنسانية، مشيرا إلى أن الخطة كانت تتمثل في إرسال 10 شاحنات محملة بالأغذية لمدة سبعة أيام متتالية، للمساعدة في وقف موجة الجوع واليأس والبدء في بناء الثقة في المجتمعات المحلية بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغذاء للجميع.

وأوضح البيان أنه وفي يوم الأحد، عندما بدأ برنامج الأغذية العالمي الطريق نحو مدينة غزة، كانت القافلة محاطة بحشود من الجياع بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة حيث حاول أشخاص الصعود على متن شاحناتنا، ثم واجهنا إطلاق النار بمجرد دخولنا مدينة غزة، وتمكن فريقنا من توزيع كمية صغيرة من الطعام على طول الطريق.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

20/02/2024 22:15:42

