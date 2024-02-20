اجتماع بمحافظة الزرقاء لبحث سبل الارتقاء بالقطاع الصحي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 20 شباط(بترا)-اجتمعت اللجنة الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالإنابة عاصم موسى النهار، لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بالقطاع الصحي وبالتشاركية مع مختلف القطاعات الصحية.

وأكد النهار، خلال الاجتماع، ضرورة تحويل التحديات إلى فرص كرؤية راسخة ترسم طريق المستقبل، لافتا إلى أن المملكة تجاوزت عديد التحديات بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني والتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة.

وأشار النهار إلى أن تلبية المطالب الملحة والضرورية ترتكز على التشاركية بين الجميع وتعزيز علاقات التعاون وتحقيق التكاملية مع مختلف المؤسسات ضمن الموارد المتاحة، لافتاً إلى أهمية استمرارية تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والذي هو أساس تكوين هذه الفكرة مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ هـ ح

20/02/2024 21:53:10

