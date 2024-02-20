اجتماع بمحافظة الزرقاء لبحث سبل الارتقاء بالقطاع الصحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 20 شباط(بترا)-اجتمعت اللجنة الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالإنابة عاصم موسى النهار، لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بالقطاع الصحي وبالتشاركية مع مختلف القطاعات الصحية.
وأكد النهار، خلال الاجتماع، ضرورة تحويل التحديات إلى فرص كرؤية راسخة ترسم طريق المستقبل، لافتا إلى أن المملكة تجاوزت عديد التحديات بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني والتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة.
وأشار النهار إلى أن تلبية المطالب الملحة والضرورية ترتكز على التشاركية بين الجميع وتعزيز علاقات التعاون وتحقيق التكاملية مع مختلف المؤسسات ضمن الموارد المتاحة، لافتاً إلى أهمية استمرارية تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والذي هو أساس تكوين هذه الفكرة مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
20/02/2024 21:53:10
MENAFN20022024000117011021ID1107876581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.