Wednesday, 21 February 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع بمحافظة الزرقاء لبحث سبل الارتقاء بالقطاع الصحي

2/20/2024 2:39:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 20 شباط(بترا)-اجتمعت اللجنة الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالإنابة عاصم موسى النهار، لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بالقطاع الصحي وبالتشاركية مع مختلف القطاعات الصحية.
وأكد النهار، خلال الاجتماع، ضرورة تحويل التحديات إلى فرص كرؤية راسخة ترسم طريق المستقبل، لافتا إلى أن المملكة تجاوزت عديد التحديات بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني والتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة.
وأشار النهار إلى أن تلبية المطالب الملحة والضرورية ترتكز على التشاركية بين الجميع وتعزيز علاقات التعاون وتحقيق التكاملية مع مختلف المؤسسات ضمن الموارد المتاحة، لافتاً إلى أهمية استمرارية تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والذي هو أساس تكوين هذه الفكرة مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
20/02/2024 21:53:10

MENAFN20022024000117011021ID1107876581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث