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شباب عيرا والحسين يخسران بافتتاح مشوارهما في البطولة العربية للكرة الطائرة

2/20/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) - خسر فريقا شباب عيرا وشباب الحسين أمام فريقي دار كليب البحريني والأهلي بنغازي الليبي، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها الأردن والتي انطلقت منافساتها اليوم.
وخسر فريق شباب عيرا أمام فريق دار كليب البحريني بنتيجة 0-3، كما خسر شباب الحسين أمام الأهلي الليبي بنفس النتيجة.
ويمثل فريقا شباب عيرا وشباب الحسين الكرة الطائرة الأردنية في هذه البطولة العربية، التي يشارك فيها 12 فريقا.
وشهدت صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح البطولة الذي جاء أنيقا ومعبرا، وتضمن عددا من الفقرات المتنوعة.
وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى يوم 29 الحالي في صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وبحسب القرعة جاءت فرق شباب الحسين والأهلي بنغازي الليبي والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنجمة البحريني وقطر القطري في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب عيرا ودار كليب البحريني والشرطة القطري والسويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
20/02/2024 21:52:09

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