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ورشة تدريبية لإزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة

2/20/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- عقدت دائرة الأراضي والمساحة، وبالتعاون مع المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية تستمر 5 أيام حول أعمال إزالة الشيوع، يشارك فيها 63 موظفًا من رؤساء وأعضاء من مختلف لجان إزالة الشيوع في المملكة.
وتهدف الورشة إلى رفع سوية رؤساء وأعضاء اللجان بمواضيع الإجراءات الشكلية، وإعداد وصياغة قرارات ومحاضر وتبليغات اللجان، بالإضافة إلى إجراءات المزاد الداخلي للشركاء.
وتعتبر هذه الورشة انطلاقة لسلسة ورش تدريبية موجهة لرؤساء وأعضاء لجان إزالة الشيوع من أجل تطوير أعمالها في النظر بطلبات إزالة الشيوع على العقار، بهدف تمكين كل مالك من استخدام عقاره بصورة حرة دون قيود واستغلاله الاستغلال الأمثل.
يذكر أن قانون الملكية العقارية أحال قضايا إزالة الشيوع إلى دائرة الأراضي والمساحة، حيث تشكل في كل مديرية تسجيل أراضي لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) يرأسها أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى، على أن لا تقل درجته عن الثالثة، وبعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير، وتختص اللجنة المشكلة بالنظر في الطلبات وفق أحكام إزالة الشيوع المنصوص عليها في القانون وما يتفرع عنه من طلبات.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
20/02/2024 21:10:39

MENAFN20022024000117011021ID1107876579

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