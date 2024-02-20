ورشة تدريبية لإزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- عقدت دائرة الأراضي والمساحة، وبالتعاون مع المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية تستمر 5 أيام حول أعمال إزالة الشيوع، يشارك فيها 63 موظفًا من رؤساء وأعضاء من مختلف لجان إزالة الشيوع في المملكة.
وتهدف الورشة إلى رفع سوية رؤساء وأعضاء اللجان بمواضيع الإجراءات الشكلية، وإعداد وصياغة قرارات ومحاضر وتبليغات اللجان، بالإضافة إلى إجراءات المزاد الداخلي للشركاء.
وتعتبر هذه الورشة انطلاقة لسلسة ورش تدريبية موجهة لرؤساء وأعضاء لجان إزالة الشيوع من أجل تطوير أعمالها في النظر بطلبات إزالة الشيوع على العقار، بهدف تمكين كل مالك من استخدام عقاره بصورة حرة دون قيود واستغلاله الاستغلال الأمثل.
يذكر أن قانون الملكية العقارية أحال قضايا إزالة الشيوع إلى دائرة الأراضي والمساحة، حيث تشكل في كل مديرية تسجيل أراضي لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) يرأسها أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى، على أن لا تقل درجته عن الثالثة، وبعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير، وتختص اللجنة المشكلة بالنظر في الطلبات وفق أحكام إزالة الشيوع المنصوص عليها في القانون وما يتفرع عنه من طلبات.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
20/02/2024 21:10:39
MENAFN20022024000117011021ID1107876579
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