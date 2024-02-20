ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

لندن 20 شباط (بترا)-صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء مقابل الدولار الأميركي. ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني اليوم مقابل الدولار بنسبة 0.39 بالمئة عند 1.2635 دولار. كما ارتفع أيضا أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 0.06 بالمئة عند 1.687 يورو. --(بترا) رش/أز/ ع ط 20/02/2024 20:48:23

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