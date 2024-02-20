ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
التاريخ
2/20/2024 2:39:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 شباط (بترا)-صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء مقابل الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني اليوم مقابل الدولار بنسبة 0.39 بالمئة عند 1.2635 دولار. كما ارتفع أيضا أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 0.06 بالمئة عند 1.687 يورو.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
20/02/2024 20:48:23
MENAFN20022024000117011021ID1107876577
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