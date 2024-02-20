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عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال منازل في حي الزيتون بغزة

2/20/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- ارتقى عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف منازل تعود لعائلات: نعيم، وخليفة، وشنيورة، وياسين، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، مؤكدًا أن غالبية الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل، ويتعذر على سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات، بسبب الكثافة النارية من قبل طائرات ودبابات الاحتلال، وكذلك بسبب إطلاق النار من المسيرات.
ويواصل الاحتلال قصفه المدفعي صوب أحياء: الزيتون، والصبرا، وتل الهوى، وأطراف الشجاعية، في المدينة، ما أدى لوقوع إصابات.
--(بترا)
رصد / ف ق/از/ ع ط
20/02/2024 20:43:58

MENAFN20022024000117011021ID1107876576

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