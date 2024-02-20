عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال منازل في حي الزيتون بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- ارتقى عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف منازل تعود لعائلات: نعيم، وخليفة، وشنيورة، وياسين، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، مؤكدًا أن غالبية الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل، ويتعذر على سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات، بسبب الكثافة النارية من قبل طائرات ودبابات الاحتلال، وكذلك بسبب إطلاق النار من المسيرات.
ويواصل الاحتلال قصفه المدفعي صوب أحياء: الزيتون، والصبرا، وتل الهوى، وأطراف الشجاعية، في المدينة، ما أدى لوقوع إصابات.
--(بترا)
رصد / ف ق/از/ ع ط
20/02/2024 20:43:58
MENAFN20022024000117011021ID1107876576
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