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الإعلام الحكومي بغزة: 700 ألف شخص يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم

2/20/2024 2:39:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- قال مدير الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، إن 700 ألف شخص على الأقل في القطاع يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم.
وأضاف، أن جيش الاحتلال تعمد تجويع شمال قطاع غزة ومنع إدخال أي مساعدات، مشيرًا إلى أنه منذ 10 أيام لم تدخل إلى قطاع غزة سوى 9 شاحنات مساعدات فقط.
وناشد الثوابتة، فتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات، مضيفا أن شعبنا في غزة دخل مرحلة المجاعة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
20/02/2024 20:31:48

MENAFN20022024000117011021ID1107876575

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