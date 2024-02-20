الإعلام الحكومي بغزة: 700 ألف شخص يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم

الإعلام الحكومي بغزة: 700 ألف شخص يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم
التاريخ
2/20/2024 2:39:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- قال مدير الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، إن 700 ألف شخص على الأقل في القطاع يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم.
وأضاف، أن جيش الاحتلال تعمد تجويع شمال قطاع غزة ومنع إدخال أي مساعدات، مشيرًا إلى أنه منذ 10 أيام لم تدخل إلى قطاع غزة سوى 9 شاحنات مساعدات فقط.
وناشد الثوابتة، فتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات، مضيفا أن شعبنا في غزة دخل مرحلة المجاعة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
20/02/2024 20:31:48
MENAFN20022024000117011021ID1107876575
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