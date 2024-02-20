جلسة حوارية حول الإنجازات الملكية للشباب بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 20 شباط (بترا)-نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية عن الإنجازات الملكية للشباب بمناسبة اليوبيل الفضي لتسليم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وبمشاركة عدد من قيادات المجتمع المحلي.

وأكد العين خالد أبو العز اهتمام جلالته بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم في المجتمع سياسيًا واقتصاديا ليشاركوا في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، مستعرضًا أبرز الإنجازات والمكارم الملكية في مختلف المجالات والتي أسهمت في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التطور التقني والتعليمي الريادي للشباب الأردني.

ولفت إلى موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وأخرها لقاء جلالة الملك الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الذي طالب خلاله بوقف العدوان على غزة ونقل الصورة الحقيقية لما يجري في المنطقة.

بدوره أكد مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي أن قطاع الشباب شهد تطورا ملحوظًا استهلت برعاية جلالته لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتطوير واستحداث مرافق شبابية ورياضية من مراكز شباب وشابات ومدن رياضية ومعسكرات وبيوت شبابية ومجمعات رياضية، وحواضن ابتكار وإبداع وبرامج ومشاريع في تمكين وبناء قدرات الشباب وتعزيز إنتاجيتهم في جميع مجالات الحياة.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش إن هذه الجلسة تأتي في إطار احتفالات المملكة والهيئة باليوبيل الفضي، وتثمينا للجهود الملكية السامية في دعم القطاع الشبابي، لافتا إلى أن الدعم الملكي المتواصل للشباب إلى جانب مبادرات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، دفعتهم إلى للمشاركة الفاعلة في صنع القرارات والنهوض بأردن المستقبل بهمة عالية على جميع الصعد.

--(بترا)

ا م/أز / ع ط

20/02/2024 20:22:39