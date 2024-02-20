جلسة حوارية حول الإنجازات الملكية للشباب بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 20 شباط (بترا)-نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية عن الإنجازات الملكية للشباب بمناسبة اليوبيل الفضي لتسليم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وبمشاركة عدد من قيادات المجتمع المحلي.
وأكد العين خالد أبو العز اهتمام جلالته بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم في المجتمع سياسيًا واقتصاديا ليشاركوا في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، مستعرضًا أبرز الإنجازات والمكارم الملكية في مختلف المجالات والتي أسهمت في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التطور التقني والتعليمي الريادي للشباب الأردني.
ولفت إلى موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وأخرها لقاء جلالة الملك الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الذي طالب خلاله بوقف العدوان على غزة ونقل الصورة الحقيقية لما يجري في المنطقة.
بدوره أكد مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي أن قطاع الشباب شهد تطورا ملحوظًا استهلت برعاية جلالته لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتطوير واستحداث مرافق شبابية ورياضية من مراكز شباب وشابات ومدن رياضية ومعسكرات وبيوت شبابية ومجمعات رياضية، وحواضن ابتكار وإبداع وبرامج ومشاريع في تمكين وبناء قدرات الشباب وتعزيز إنتاجيتهم في جميع مجالات الحياة.
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش إن هذه الجلسة تأتي في إطار احتفالات المملكة والهيئة باليوبيل الفضي، وتثمينا للجهود الملكية السامية في دعم القطاع الشبابي، لافتا إلى أن الدعم الملكي المتواصل للشباب إلى جانب مبادرات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، دفعتهم إلى للمشاركة الفاعلة في صنع القرارات والنهوض بأردن المستقبل بهمة عالية على جميع الصعد.
--(بترا)
ا م/أز / ع ط
20/02/2024 20:22:39
MENAFN20022024000117011021ID1107876574
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