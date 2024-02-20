لجنة التوعية المرورية في مجلس أمانة عمان تعقد اجتماعها في صويلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)-اجتمعت لجنة التوعية المرورية في مجلس أمانة عمان برئاسة عضو المجلس تيسير أبو عرابي، اليوم الثلاثاء في مديرية منطقة صويلح بحضور نائب أمين عمان/ عضو مجلس الأمانة عن منطقة صويلح محمد رسمي القيسي، ومتصرف لواء الجامعة رامي بدر، وأعضاء اللجنة التي تضم مدير السير العميد فراس الدويري، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، وأياد الحواري، والمهندس خالد محفوظ، وهدى الصبيح، وممثلين عن المجتمع المحلي.
وقال رئيس اللجنة إن منطقة صويلح من المناطق الحساسة مروريًا وتشهد شوارعها الرئيسية اكتظاظًا وحركة مرورية ملحوظة للمركبات القادمة من محافظات الشمال ومحافظة البلقاء.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع الإدارات المعنية في الشأن المروري بالأمانة على عقد اجتماعات دورية مع المجتمعات المحلية للاستماع عن قرب لملاحظاتهم واقتراحاتهم المرورية لإيجاد الحلول التي تحفظ السلامة المرورية على الطرقات وانسيابية الحركة.
وأضاف أن الاجتماع الذي حضره نائب مدير المدينة للأشغال المهندس نبيل الجريري ومديرو الدوائر المعنية في الشأن المروري ناقش عدة محاور مرورية في صويلح سيتم دراستها من اللجنة والمختصين في الأمانة وتنفيذ حلول عاجلة لها.
واكد أن مخرجات الاجتماع سيتم دراستها من قبل اللجنة وعمل توصيات لتنفيذ حلول للنقاط المرورية التي تم طرحها.
--(بترا)
ع ع/از/ ع ط
20/02/2024 20:18:34
MENAFN20022024000117011021ID1107876573
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