لجنة التوعية المرورية في مجلس أمانة عمان تعقد اجتماعها في صويلح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)-اجتمعت لجنة التوعية المرورية في مجلس أمانة عمان برئاسة عضو المجلس تيسير أبو عرابي، اليوم الثلاثاء في مديرية منطقة صويلح بحضور نائب أمين عمان/ عضو مجلس الأمانة عن منطقة صويلح محمد رسمي القيسي، ومتصرف لواء الجامعة رامي بدر، وأعضاء اللجنة التي تضم مدير السير العميد فراس الدويري، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، وأياد الحواري، والمهندس خالد محفوظ، وهدى الصبيح، وممثلين عن المجتمع المحلي.

وقال رئيس اللجنة إن منطقة صويلح من المناطق الحساسة مروريًا وتشهد شوارعها الرئيسية اكتظاظًا وحركة مرورية ملحوظة للمركبات القادمة من محافظات الشمال ومحافظة البلقاء.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع الإدارات المعنية في الشأن المروري بالأمانة على عقد اجتماعات دورية مع المجتمعات المحلية للاستماع عن قرب لملاحظاتهم واقتراحاتهم المرورية لإيجاد الحلول التي تحفظ السلامة المرورية على الطرقات وانسيابية الحركة.

وأضاف أن الاجتماع الذي حضره نائب مدير المدينة للأشغال المهندس نبيل الجريري ومديرو الدوائر المعنية في الشأن المروري ناقش عدة محاور مرورية في صويلح سيتم دراستها من اللجنة والمختصين في الأمانة وتنفيذ حلول عاجلة لها.

واكد أن مخرجات الاجتماع سيتم دراستها من قبل اللجنة وعمل توصيات لتنفيذ حلول للنقاط المرورية التي تم طرحها.

--(بترا)

ع ع/از/ ع ط

20/02/2024 20:18:34