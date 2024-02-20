بحث تعزيز التعاون بين اليرموك وبهانج الماليزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 20 شباط (بترا)-بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع وفد من جامعة كلية بهانج الماليزية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
وأكد مسّاد حرص اليرموك على التشبيك والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات الإقليمية والدولية وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير العملية التعليمية والبحثية فيها، وتبادل الخبرات والمعارف التي تنعكس إيجابا على المستوى العلمي والثقافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وطلبتها.
وأشاد بالعلاقات الأكاديمية القائمة بين اليرموك وكلية بهانج الماليزية والتي تستقبل اليرموك بموجبها الطلبة الماليزيين لمواصلة دراستهم الجامعية في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
بدورهم ثمن أعضاء الوفد الاهتمام الذي توليه اليرموك للطلبة الماليزيين الدارسين فيها، مؤكدين الحرص على ابتعاث المزيد من الطلبة لمواصلة دراستهم في جامعة اليرموك نظرا لتميزها في طرح تخصصات الشريعة الإسلامية واللغة العربية على مستوى المنطقة.
--(بترا)
ا.ح/از/ ع ط
20/02/2024 20:13:48
MENAFN20022024000117011021ID1107876572
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