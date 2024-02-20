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بحث تعزيز التعاون بين اليرموك وبهانج الماليزية

2/20/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 20 شباط (بترا)-بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع وفد من جامعة كلية بهانج الماليزية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
وأكد مسّاد حرص اليرموك على التشبيك والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات الإقليمية والدولية وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير العملية التعليمية والبحثية فيها، وتبادل الخبرات والمعارف التي تنعكس إيجابا على المستوى العلمي والثقافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وطلبتها.
وأشاد بالعلاقات الأكاديمية القائمة بين اليرموك وكلية بهانج الماليزية والتي تستقبل اليرموك بموجبها الطلبة الماليزيين لمواصلة دراستهم الجامعية في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
بدورهم ثمن أعضاء الوفد الاهتمام الذي توليه اليرموك للطلبة الماليزيين الدارسين فيها، مؤكدين الحرص على ابتعاث المزيد من الطلبة لمواصلة دراستهم في جامعة اليرموك نظرا لتميزها في طرح تخصصات الشريعة الإسلامية واللغة العربية على مستوى المنطقة.
--(بترا)
ا.ح/از/ ع ط
20/02/2024 20:13:48

MENAFN20022024000117011021ID1107876572

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