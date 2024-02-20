أعضاء في مجلس الأمن : الفيتو الأميركي ضد وقف الحرب بغزة رسالة خاطئة وخطيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 شباط (بترا) سادت حالة من الغضب في مجلس الأمن بعد قرار الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة لأسباب إنسانية بعد مفاوضات دامت نحو شهر تقريبا.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا اليوم خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة، إن واشنطن تواصل منح إسرائيل "ترخيصا للقتل".

وأضاف ان الجزائر نظمت مناقشات بحسن نية لإصدار مشروع قرارها، لكن الولايات المتحدة أصدرت في الواقع إنذارًا نهائيًا، بحجة أن مشروع القرار خطير لأنه سيعرقل المحادثات الجارية.

وأضاف المندوب الروسي أن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، مشيرًا إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.

وقال: "إننا ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن" محذرًا من أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".

بدوره قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض يبعث برسالة خاطئة، ويدفع غزة إلى مزيد من الأزمة، ومن غير المعقول على الإطلاق أن تزعم الولايات المتحدة أن مشروع القرار يعرض المحادثات الجارية للخطر.

وأضاف أنه في هذه الأثناء، يؤدي العنف إلى زعزعة استقرار المنطقة بِرُمَّتها، ويجب على المجلس أن يتحرك بسرعة لوقف المذبحة، مشددًا على انه يتعين على المجلس أن يحافظ على النظام الدولي ويطالب بوقف إطلاق النار، وهذه هي مسؤوليته القانونية.

كما اعرب المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، عن أسفه لملاحظة عدم إمكانية اعتماد مشروع القرار، نظرا للحالة الكارثية على أرض الواقع.

وقال دي ريفيير إن "هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة".

وشدد المندوب الفرنسي على أن "الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات الإسرائيلية".

من جانبه قال المندوب الياباني لدى الامم المتحدة، السفير كازويوكي يامازاكي إن "وقف إطلاق النار الإنساني يجب أن يتحقق على الفور بطريقة تضمن بيئة مواتية لأنشطة المساعدة الإنسانية الكافية" داعيا جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري من الناحية الإنسانية".

وقال مندوب سيراليون ميشال عمران كانو إن وفده صوت لصالح مشروع القرار لأنه من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما أن المجلس مكلف بالتصرف بسرعة وفعالية.

وقال المندوب الجزائري الدائم لدى الامم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم في كلمة له امام المجلس قبل التصويت على مشروع القرار ان مشروع القرار الذي قدمته بلاده لمجلس الامن كان نتيجة لمناقشات مستفيضة.

وأضاف، المندوب الجزائري، إن هذه المسودة ترمز إلى الحقيقة مشددا على "إن التصويت الإيجابي على المشروع يبعث الأمل لمئات الآلاف من الأطفال في العودة إلى المدرسة والتمتع بالحق في التعليم، وفي المقابل فإن التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت لصالح إبادة حلمهم في حياة أفضل".

وقال انه "يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة، لأن قيمة وقف إطلاق النار تتضاءل مع كل لحظة".

وزاد "اننا نقترب بسرعة من منعطف حرج حيث تفقد الدعوة لوقف آلة العنف أهميتها" وتابع "اليوم، كل فلسطيني هو هدف للموت والإبادة والإبادة الجماعية، كل واحد منا يقرر أين نقف في هذا الفصل المأساوي من التاريخ".

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

20/02/2024 20:11:41