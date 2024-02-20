بحث التعاون بين العقبة الخاصة وسلطنة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 20 شباط (بترا)-أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز ، مع وفد عماني يضم نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة، المهندس احمد بن حسن الذيب ونائب رئيس البعثة العُمانية في الأردن يعقوب الرقيشي ،التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجموعة من القطاعات التكاملية، ضمن قطاع الاستثمارات والأعمال والخدمات والنشاطات البيئية ومنظومة الموانئ ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وعرض الذيب تجربة سلطنة عُمان التي استقطبت الاستثمارات المحلية والإقليمية و إنشاء مشاريع حيوية تعنى بالصناعة الخضراء في نطاق مساحة بلغت 50 ألف كلم في الصحراء العُمانية، والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية والمدّن الصناعية التي وصلت إلى 7 مليارات ريال عمُاني، على مساحة 250 ألف كلم في منطقة الدقمة، إضافة لمشاريع الصناعات الحديثة ومخزون صفائح الحديد والجبس بالتعاون مع شركات هندية وصينية.
ولفت الذيب إلى أن السلطنة أنشأت منطقة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، ومنطقة حرّة مع دولة الإمارات العربية وهي تحت الإنشاء والهلال البري مع اليمن وميناء جديد في صلالة وصحار، ومشروع ربط سكة حديد مع الإمارات.
من جانبه اعرب الفايز عن سعادته بلقاء الأشقاء من سلطنة عُمان وقال نحن مستعدون للتعاون ضمن الجهود المتاحة وتقديم التجارب وتسهيل أي مهمة قد تساعدكم في مجال التجارب والتبادل الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الشقيقين.
واستعرض الفايز منظومة الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة التي تقدمها السلطة للمستثمرين خصوصاً من الأشقاء العرب، وتمكين منطقة العقبة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات جديدة تحقق رؤية مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي، فضلاً عما تتمتع بها من منظومة الموانئ والشركات الكبرى ومشاريع الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات في البيئة البحرية.
وزار الوفد المدينة الصناعية، وشركة تطوير العقبة، الذراع الاستثماري لسلطة العقبة، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومشروع آيلة، والمشاريع السياحية على الشاطىء الجنوبي .
--(بترا)
ا م/أز/ ع ط
20/02/2024 20:05:47
MENAFN20022024000117011021ID1107876570
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