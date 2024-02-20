بحث التعاون بين العقبة الخاصة وسلطنة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 20 شباط (بترا)-أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز ، مع وفد عماني يضم نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة، المهندس احمد بن حسن الذيب ونائب رئيس البعثة العُمانية في الأردن يعقوب الرقيشي ،التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجموعة من القطاعات التكاملية، ضمن قطاع الاستثمارات والأعمال والخدمات والنشاطات البيئية ومنظومة الموانئ ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.

وعرض الذيب تجربة سلطنة عُمان التي استقطبت الاستثمارات المحلية والإقليمية و إنشاء مشاريع حيوية تعنى بالصناعة الخضراء في نطاق مساحة بلغت 50 ألف كلم في الصحراء العُمانية، والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية والمدّن الصناعية التي وصلت إلى 7 مليارات ريال عمُاني، على مساحة 250 ألف كلم في منطقة الدقمة، إضافة لمشاريع الصناعات الحديثة ومخزون صفائح الحديد والجبس بالتعاون مع شركات هندية وصينية.

ولفت الذيب إلى أن السلطنة أنشأت منطقة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، ومنطقة حرّة مع دولة الإمارات العربية وهي تحت الإنشاء والهلال البري مع اليمن وميناء جديد في صلالة وصحار، ومشروع ربط سكة حديد مع الإمارات.

من جانبه اعرب الفايز عن سعادته بلقاء الأشقاء من سلطنة عُمان وقال نحن مستعدون للتعاون ضمن الجهود المتاحة وتقديم التجارب وتسهيل أي مهمة قد تساعدكم في مجال التجارب والتبادل الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الشقيقين.

واستعرض الفايز منظومة الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة التي تقدمها السلطة للمستثمرين خصوصاً من الأشقاء العرب، وتمكين منطقة العقبة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات جديدة تحقق رؤية مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي، فضلاً عما تتمتع بها من منظومة الموانئ والشركات الكبرى ومشاريع الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات في البيئة البحرية.

وزار الوفد المدينة الصناعية، وشركة تطوير العقبة، الذراع الاستثماري لسلطة العقبة، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومشروع آيلة، والمشاريع السياحية على الشاطىء الجنوبي .

--(بترا)

ا م/أز/ ع ط

20/02/2024 20:05:47