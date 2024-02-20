وصول طائرة ألمانية ثانية تحمل مساعدات انسانية لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا) - وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية – الأزرق، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات عسكرية ألمانية ثانية تحمل على متنها معدات طبية وأدوية لإرسالها إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى القاعدة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، والسفير الألماني في عمّان الدكتور بيرترام فون مولتكه، والذي صرح "أن ألمانيا تستخدم جميع القنوات المتاحة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف معاناة الناس في غزة، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضرورية لمساعدة الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح، ونحن فخورون بدعم عملها الشجاع".
وأشار الدكتور مولتكه إلى أنه ومنذ شهر تشرين الأول، ضاعفت الحكومة الألمانية مساعداتها الإنسانية للشعب الفلسطيني بأكثر من ثلاثة أضعاف وأرسلت عدة طائرات إغاثية إلى المنطقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.
وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للقطاع.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة ومنذ بداية الحرب بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، حيث قامت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي باتجاه مطار العريش الدولي والتي بلغت لغاية الآن (42) طائرة، إضافة إلى (11) عملية إنزال جوي نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية، وذلك لأسناد القطاع الصحي وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.
--(بترا)
ل م/از/ ع ط
20/02/2024 19:59:38
MENAFN20022024000117011021ID1107876569
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