قطر تدعو لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 20 شباط (بترا)-دعت قطر اليوم إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في قطاع غزة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، على موقف بلاده الداعي إلى توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
وأكد دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الهادفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
واستعرض الطرفان علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع الإنساني.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لجهود قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
--(بترا)
أز/ع ط
20/02/2024 19:30:55
MENAFN20022024000117011021ID1107876568
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