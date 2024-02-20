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قطر تدعو لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في غزة

2/20/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 20 شباط (بترا)-دعت قطر اليوم إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في قطاع غزة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، على موقف بلاده الداعي إلى توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
وأكد دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الهادفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
واستعرض الطرفان علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع الإنساني.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لجهود قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
--(بترا)
أز/ع ط
20/02/2024 19:30:55

MENAFN20022024000117011021ID1107876568

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