برنامج الأغذية العالمي يوقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة مؤقتًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه أوقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة مؤقتًا، على الرغم من تدهور الأوضاع هناك، لأن المنطقة غير آمنة.

وقال البرنامج في بيان إن الخطة كانت تتمثل في إرسال 10 شاحنات من المواد الغذائية يوميًا لمدة 7 أيام متتالية ابتداء من الأحد، لكن شاحنات المساعدات واجهت عمليات نهب وإطلاق نار.

وأضاف البيان أن قافلة من الشاحنات كانت متجهة نحو مدينة غزة، الأحد، محاطة بـحشود من الجياع الذين حاولوا الصعود على متن الشاحنات بالقرب من حاجز وادي غزة، مضيفًا أنه عندما دخلت القافلة مدينة غزة، تم إطلاق النار عليها.

وشهدت القافلة الثانية، أمس الاثنين، حالة من الفوضى والعنف الشامل، حيث تم نهب عدد من الشاحنات بين خان يونس ودير البلح، وتعرض سائق شاحنة للضرب.

وجاء في البيان أن "ما تبقى من الطحين تم توزيعه بشكل عفوي على الشاحنات في مدينة غزة وسط توتر شديد وغضب متفجر".

وقال برنامج الأغذية العالمي إن عمليات التسليم إلى الشمال اُستؤنفت، الأحد، بعد تعليق دام 3 أسابيع في أعقاب غارة على شاحنة تابعة للأونروا، وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطار الإنساني.

وأقر برنامج الأغذية العالمي بأن وقف عمليات التسليم "يعني أن الوضع هناك سيتدهور أكثر ويواجه المزيد من الناس خطر الموت من الجوع".

وأضاف: "سيسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إيجاد سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن". وقال البيان إن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمال غزة لتجنب الكارثة.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

20/02/2024 19:28:41