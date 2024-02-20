فيتو أميركي ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 20 شباط (بترا) استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار عربي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وحصل المشروع على 13 صوتا مؤيدًا فيما صوتت المملكة المتحدة بالامتناع والولايات المتحدة بالرفض.
ويحتاج المجلس إلى تسعة أصوات على الأقل ليتمكن من اعتماد مشروع القرار شريطة عدم معارضة اي دولة دائمة العضوية أو الفيتو، وهو امتياز يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتعارض الولايات المتحدة مصطلح "وقف إطلاق النار" حيث استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار سابق قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الماضي.
ويطالب مشروع القرار أيضا المجلس بتكرار مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين ويقضي بأن يرفض المجلس "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، ويطالب بوقف فوري لأي انتهاكات من هذا القبيل".
كما يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة وفي جميع مناطقها.
-- (بترا)
م د/أز / ع ط
20/02/2024 19:26:34
MENAFN20022024000117011021ID1107876566
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