فيتو أميركي ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 شباط (بترا) استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار عربي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وحصل المشروع على 13 صوتا مؤيدًا فيما صوتت المملكة المتحدة بالامتناع والولايات المتحدة بالرفض.

ويحتاج المجلس إلى تسعة أصوات على الأقل ليتمكن من اعتماد مشروع القرار شريطة عدم معارضة اي دولة دائمة العضوية أو الفيتو، وهو امتياز يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتعارض الولايات المتحدة مصطلح "وقف إطلاق النار" حيث استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار سابق قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الماضي.

ويطالب مشروع القرار أيضا المجلس بتكرار مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين ويقضي بأن يرفض المجلس "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، ويطالب بوقف فوري لأي انتهاكات من هذا القبيل".

كما يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة وفي جميع مناطقها.

-- (بترا)





م د/أز / ع ط





















20/02/2024 19:26:34