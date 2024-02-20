مالية الأعيان تُواصل مناقشات الموازنة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) – ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنتي وزارتي الثقافة والنقل للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر في الاجتماع الصباحي بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية قطاع الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ التاريخ الأردني.

من جانبها، قالت الوزيرة النجار، إن الموازنة المرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للوزارة، وضعت لتحقيق الخطة الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بالتشارك مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعادة الثقافة لمكانتها الصحيحة في جميع المحافظات، ونقل أنماط التفكير المرتبطة بالعلاقة المتجذرة بين الانسان الأردني وأرضه وتاريخه.

وبينت أن الوزارة تهدف لتحقيق مفهوم التمكين من خلال دعم الصناعة الثقافية وتشجيع العمل الحرفي وتنظيم العمل اليدوي التراثي وتوثيق ذلك العمل إلكترونيا، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مشروع كتابة قصص للأطفال بالتعاون مع مؤسسة "عبد الحميد شومان" وتحفيز الكتاب والشعراء، وتشجيع الآلات الموسيقية، وتطوير الفنانين الأردنيين بما يتفق مع جغرافية وتاريخ المكان.

وأوضحت النجار، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ماهر نفش، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الاحمد، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم جاءت لتحفيز الأطفال على الكتابة والقراءة من خلال مبادرة "إقرأ".

وأكدت أن الخط العربي من أولويات الوزارة، حيث أجرت مسح شامل للخطاطين لدورهم الكبير في نشر اللغة العربية، مشيدة بالشراكة مع النقابات الثقافية ومنها نقابة الفنانين والجمعيات الناشطة، والروابط ومنها رابطة الكتاب الأردنيين من خلال التعاون في مشروع مكتبة الأسرة الذي حقق نجاحا في المدارس والمراكز الثقافية.

ونوهت النجار إلى اطلاق منصة إلكترونية "وثق" لإستدامة العمل الثقافي والصناعة الثقافية، بالتزامن مع تسيير المكتبة المتحركة الذي ساعد على رفع نسبة القراءة.

وبينت النجار أنه تم رصد حوالي 4 ملايين دينار للنفقات الجارية في موازنة الوزارة، وتم رصد حوالي 4 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وتم رصد حوالي مليون دينار كنفقات مرصودة في مشاريع ثقافية في موازنة اللامركزية.

بدوره قال الاحمد، إنه تم رصد حوالي 1.6 مليون دينار لموازنة المكتبة الوطنية من ضمنها حوالي 1.1 مليون دينار للنفقات الجارية، وتم رصد 500 ألف دينار للنفقات الرأسمالية، مؤكدا إستهداف المكتبة لمشروع الفهرسة الوطنية، وتدريب عدد من الموظفين بالشراكة مع الوزارات والقوات المسلحة لتحقيق أهداف خطة المكتبة الوطنية في حفظ الوثائق والتصنيف، وتدريبهم بما يتوافق وما جاء في تعديل قانون الحصول على المعلومات.

وفي اجتماع مسائي منفصل، التقت اللجنة وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لمناقشة موازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها التي رصدت للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مشروع السكة الحديدية ومدى التعاون مع صناديق الاستثمار.

وقالت الوزيرة التهتموني، أنه تم رصد موازنة للوزارة بحوالي 52 مليون دينار، رصد منها حوالي 3.6 مليون دينار للنفقات الجارية، وتم رصد 48.8 مليون دينار منها للنفقات الرأسمالية، مبينة أنه تم رصد هذه النفقات لتطوير النقل العام ومحطاته.

وأشارت إلى أنه تم رصد 42 مليون دينار للباص السريع، وتخصيص إجراء دراسات جدوى أولية للمشاريع وسداد قروض ومساهمات أخرى تتعلق بالنقل وأعمال البنية التحتية والخدمات الاستشارية.

وبينت الوزيرة التهتموني، بحضور أمين عام الوزارة المهندس أسامة كرادشة، ومدراء هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس محمد الاشعل، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، أنه تم رصد حوالي مليون دينار لاستملاك الأراضي وتنفيذ مشروع سكة الحديد في منطقة الماضونة، وأن التواصل جار مع صندوق الاستثمار السعودي لتنفيذ المراحل المقبلة.

ولفتت إلى وجود مشروع يقوم بتتبع المركبات الحكومية إلكترونيا، وتنفيذ مشروع تأهيل قصر الملك المؤسس في محافظة معان، وتخصيص مليون دينار للخدمات الإستشارية في مطار الملكة علياء وتطوير مداخل المطار.

من جانبه قال مستو، إن الطيران المدني يعتمد على الربط مع الدول وهو استثمار استراتيجي، مؤكدا أن الظروف الحالية في المنطقة، تشكل تحديا لعملية الربط، وأن الهيئة ملتزمة بالإتفاقية مع الهيئة الدولية للطيران.

وأشار إلى أنه تم رصد حوالي 12 مليون دينار لموازنة الهيئة، رصد منها حوالي 5.8 مليون دينار للنفقات الراسمالية لتحديث أجهزة الراداد والملاحة بهدف تطوير واستدامة العمل لتتواءم مع الحداثة في العالم واستقطاب شركات الطيران، مايزيد من الإيرادات.

وبين مستو أن ظروف المنطقة خفضت الطيران، وأن دينامكية الطيران تعبر عن زيادة في عدد المسافرين الذين يقدرون بنحو 9 ملايين، نسبة عالية منهم سافروا على متن الملكية، وتوزع البقية على شركات الطيران الأخرى والمنخفض.

من ناحيته، قال الوريكات أنه تم تخصيص حوالي 14 مليون دينار موازنة لهيئة النقل البري، الجزء الأكبر منها لإنجاز المشاريع الرأسمالية ومنها مشروع الجيومكاني الذي يستهدف مسح خطوط النقل العام ومواقعها ومراكز تجمعها لزيادة الرقابة وتطويرها وتوزيعها بالشكل الأنسب.

وبين أن تم رصد مبلغ بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى لإنجاز مشروع تطوير شبكة النقل العام بناء على دراسة تحليلية، مشيرا إلى تقديم الهيئة خدمات مرتبطة بتحديد الأجور والتدريب والتأهيل ودعم أجور النقل لطلاب 8 جامعات بمسارات مختلفة.

--(بترا)

م ش/ف م / ع ط

20/02/2024 19:07:49