وزير البيئة يلتقي السفير البريطاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- بحث وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الشأن البيئي.
كما بحث الجانبان، دعم المبادرة الأردنية لمترابطة المناخ واللاجئين، والتي حازت على دعم 58 دولة، واعتمدت كإحدى الحلول لإعلان السلام والتعافي في مؤتمر الأطراف COP-28، وسبل رفع الدعم البريطاني لمشاريع التكيف في الأردن، خاصة قطاع المياه الذي يعتبر أولوية وطنية.
وتناول اللقاء، ضرورة العمل على رفع التنسيق والتعاون لغايات الدعم الفني والمالي الدولي المتعلق بالمشاريع المستجيبة للمناخ في القطاعات المختلفة مثل، الطاقة والنقل والمياه والزراعة والصحة، بما يخدم البيئة والتنمية ويحقق رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)
رح/ف م/رق
20/02/2024 18:29:11
MENAFN20022024000117011021ID1107876564
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