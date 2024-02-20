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وزير البيئة يلتقي السفير البريطاني

2/20/2024 2:39:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- بحث وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الشأن البيئي.
كما بحث الجانبان، دعم المبادرة الأردنية لمترابطة المناخ واللاجئين، والتي حازت على دعم 58 دولة، واعتمدت كإحدى الحلول لإعلان السلام والتعافي في مؤتمر الأطراف COP-28، وسبل رفع الدعم البريطاني لمشاريع التكيف في الأردن، خاصة قطاع المياه الذي يعتبر أولوية وطنية.
وتناول اللقاء، ضرورة العمل على رفع التنسيق والتعاون لغايات الدعم الفني والمالي الدولي المتعلق بالمشاريع المستجيبة للمناخ في القطاعات المختلفة مثل، الطاقة والنقل والمياه والزراعة والصحة، بما يخدم البيئة والتنمية ويحقق رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)
رح/ف م/رق
20/02/2024 18:29:11

MENAFN20022024000117011021ID1107876564

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