مذكرة تفاهم بين الزراعة والإحصاءات العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- وقع وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، حول النظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي (FSMIS).
وأشار الحنيفات إلى أن النظام الرقمي يشمل برامج جمع بيانات الأمن الغذائي وتحليلها، إضافة إلى الأجهزة المطلوبة لهذه الغاية، وسيعمل على جمع بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت.
وتابع، أن النظام سيقوم ببناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج بيانات الأمن الغذائي وعرضها واستيراد وتصدير المعلومات بناء على الصيغ المحددة مسبقا، وسيتم تصنيف البيانات حسب الجنس والموقع الجغرافي والهشاشة.
وأشاد الحنيفات بجهود دائرة الإحصاءات، ودقة الأرقام الإحصائية الصادرة عنها واستقلاليتها، مؤكدا أهمية أن تكون الدائرة الجهة المسؤولة عن تشغيل النظام وإنتاج البيانات تحت مظلة مجلس الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد فريحات، أهمية المذكرة مع مجلس الأمن الغذائي، حيث يعتبر المجلس شريكا استراتيجيا للدائرة.
وبين أن المذكرة تهدف إلى ربط وتسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية عموما، وإحصاءات الأمن الغذائي خصوصا، بالتزامن مع إجراءات الدائرة الموسعة في التطوير والتحديث وتكثيف التعاون مع كل الجهات المعنية لتعزيز دور المنظومة الإحصائية الأردنية وطنيا وإقليميا، خصوصا دعم بناء مركز البيانات التفاعلي الذي يأتي استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام والتوجه العالمي نحو الابتعاد عن الوسائل التقليدية في جمع البيانات وتحليلها واعتماد الطرق والمنهجيات العالمية الحديثة في نشر المخرجات الإحصائية وبأقل تكلفة ممكنة وبأسرع طريقة.
كما بين فريحات، أن الدائرة وقعت سلسلة مذكرات تفاهم مع أبرز الجهات المعنية، في رسم خارطة الطريق لبناء نظام إحصائي وطني متكامل.
يشار إلى أن مجلس الأمن الغذائي، قرر في جلسته الأخيرة، الموافقة على احتضان النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي لدى دائرة الإحصاءات العامة.
--(بترا)
رح/ف م/رق
20/02/2024 18:27:11
MENAFN20022024000117011021ID1107876563
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