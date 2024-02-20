مذكرة تفاهم بين الزراعة والإحصاءات العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- وقع وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، حول النظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي (FSMIS).

وأشار الحنيفات إلى أن النظام الرقمي يشمل برامج جمع بيانات الأمن الغذائي وتحليلها، إضافة إلى الأجهزة المطلوبة لهذه الغاية، وسيعمل على جمع بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت.

وتابع، أن النظام سيقوم ببناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج بيانات الأمن الغذائي وعرضها واستيراد وتصدير المعلومات بناء على الصيغ المحددة مسبقا، وسيتم تصنيف البيانات حسب الجنس والموقع الجغرافي والهشاشة.

وأشاد الحنيفات بجهود دائرة الإحصاءات، ودقة الأرقام الإحصائية الصادرة عنها واستقلاليتها، مؤكدا أهمية أن تكون الدائرة الجهة المسؤولة عن تشغيل النظام وإنتاج البيانات تحت مظلة مجلس الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد فريحات، أهمية المذكرة مع مجلس الأمن الغذائي، حيث يعتبر المجلس شريكا استراتيجيا للدائرة.

وبين أن المذكرة تهدف إلى ربط وتسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية عموما، وإحصاءات الأمن الغذائي خصوصا، بالتزامن مع إجراءات الدائرة الموسعة في التطوير والتحديث وتكثيف التعاون مع كل الجهات المعنية لتعزيز دور المنظومة الإحصائية الأردنية وطنيا وإقليميا، خصوصا دعم بناء مركز البيانات التفاعلي الذي يأتي استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام والتوجه العالمي نحو الابتعاد عن الوسائل التقليدية في جمع البيانات وتحليلها واعتماد الطرق والمنهجيات العالمية الحديثة في نشر المخرجات الإحصائية وبأقل تكلفة ممكنة وبأسرع طريقة.

كما بين فريحات، أن الدائرة وقعت سلسلة مذكرات تفاهم مع أبرز الجهات المعنية، في رسم خارطة الطريق لبناء نظام إحصائي وطني متكامل.

يشار إلى أن مجلس الأمن الغذائي، قرر في جلسته الأخيرة، الموافقة على احتضان النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي لدى دائرة الإحصاءات العامة.

--(بترا)

رح/ف م/رق

20/02/2024 18:27:11