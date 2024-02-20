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انطلاق بطولة القائد الـ20 لاختراق الضاحية طالبات في العقبة غدا

2/20/2024 2:39:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 20 شباط (بترا)- تنطلق يوم غد الأربعاء في العقبة، بطولة القائد العشرين لاختراق الضاحية طالبات، للمرحلة الأساسية الدنيا والثانوية، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وينطلق سباق الضاحية للمرحلة الأساسية الدنيا الساعة 10 صباحا، والمرحلة الثانوية الساعة 11 صباحا، ويشارك في البطولة حوالي 600 مشاركة.
وتستكمل نهاية شباط الحالي بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، كما تنطلق نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا بداية شهر آذار، وخلال شهر رمضان المبارك سيتم تنظيم البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج عبر الإنترنت، فيما سيتم في شهري نيسان وأيار إقامة نهائيات الدورة الرياضية المدرسية الـ22 للمدارس الأردنية، وتختتم النشاطات هذا العام بإقامة الأندية الرياضية الصيفية التي تقام خلال العطلة الصيفية.
--(بترا)
ع س/ ف م/رق
20/02/2024 18:16:07

MENAFN20022024000117011021ID1107876562

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