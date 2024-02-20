انطلاق بطولة القائد الـ20 لاختراق الضاحية طالبات في العقبة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 20 شباط (بترا)- تنطلق يوم غد الأربعاء في العقبة، بطولة القائد العشرين لاختراق الضاحية طالبات، للمرحلة الأساسية الدنيا والثانوية، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وينطلق سباق الضاحية للمرحلة الأساسية الدنيا الساعة 10 صباحا، والمرحلة الثانوية الساعة 11 صباحا، ويشارك في البطولة حوالي 600 مشاركة.
وتستكمل نهاية شباط الحالي بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، كما تنطلق نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا بداية شهر آذار، وخلال شهر رمضان المبارك سيتم تنظيم البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج عبر الإنترنت، فيما سيتم في شهري نيسان وأيار إقامة نهائيات الدورة الرياضية المدرسية الـ22 للمدارس الأردنية، وتختتم النشاطات هذا العام بإقامة الأندية الرياضية الصيفية التي تقام خلال العطلة الصيفية.
--(بترا)
ع س/ ف م/رق
20/02/2024 18:16:07
MENAFN20022024000117011021ID1107876562
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